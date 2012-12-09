سی و یکمین دوره تقدیر از حافظان بانک قرآن جمعه ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حافظان بانک قرآن جمعه ورامین صبح یکشنبه با حضور در دفتر آیت الله سید مرتضی محمودی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین مورد تقدیر قرار گرفتند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین در ابتدای این مراسم ضمن تأکید بر یادگیری قرآن اظهار داشت: اجر و پاداش اصلی حافظان قرآن را خداوند خواهد داد.

آیت الله سید مرتضی محمودی سپس خطاب به والدین این حافظان اضافه کرد: همه به خصوص والدین در برابر نحوه تربیت فرزندان خود و آینده آنها نزد خداوند مسئول هستیم، آینده فرزندان تنها با جهیزیه خوب، برپایی جشن ازدواج باشکوه، خرید منزل و یا اتومبیل برای آنها تضمین نمی شود، این قرآن و معارف الهی هستند که ضامن آینده مملو از افتخار و بالندگی برای جوانان است.

والدین با ایجاد رابطه خوب بین قرآن و فرزندان آنها را بیمه کنند

وی عنوان داشت: والدین با ایجاد رابطه خوب بین قرآن و فرزندان آنها را بیمه کنند، این وظیفه آنهاست، تعارف هم ندارد، بچه ای که از سنین کودکی با قرآن خو بگیرد، بزرگ شود، اخلاق قرآنی خواهد داشت، متمایل به دین و دستورات اسلامی می شود و این امر برکات فراوانی دارد.

گفتنی است، در ابتدای این مراسم مسئول بانک حفظ قرآن جمعه ورامین ضمن ارائه گزارشی گفت: حدود 16 درصد حافظان این بانک را برادران و 84 درصد را خواهران تشکیل می دهند.

سید حسین میرنصیری افزود: از جمله این حافظان؛ نازنین زهرا عبدالله زاده، زهرا اکبری، نازنین زهرا عباسی، امیرعلی مرادی، ستایش میش مست، زینب امیرایی، سارا ملکی، حدیث فیضی، ابوالفضل داغدار، حدیث یوسف پور، ریحانه علی اکبری، مهدی پورهاشم، شقایق جوانمرد، هستی حسنوند، سارینا حسنوند، زهرا نوروزی، ملیحه سیفی، فاطمه انارکی، مریم عدالت، سارا گنج بخش طهرانی، مریم سادات طباطبایی، مهشید طلادار، زهرا سادات باقرحسینی، محمد طاها مرادی، زهرا حسینی، فاطمه حسینی، گلبرگ یارمرادی، محمد تاجیک خاوه، زهرا امیر آتشانی و هانیه مهاجر هستند.