نمایشگاه هفته پژوهش به صورت غیر متمرکز در دانشگاهها برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مظفری با اشاره به در پیش بودن هفته گرامیداشت پژوهش و فناروی اظهار کرد: بنا به درخواست تعدادی از رؤسای دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مدیران دستگاهها و همچنین نظر موافق استاندار خراسان رضوی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری امسال از 25 تا 28 آذرماه به صورت غیر متمرکز در محل دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی، پژوهشکده ها، واحد های تولیدی و دستگاه های اجرایی برگزار می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه این نمایشگاه با هدف عمومی سازی پژوهش و آشنا کردن مردم بویژه جوانان و دانشجویان به ضرورت و اهمیت پژوهش برگزار می شود، افزود: خراسان رضوی بیشترین تعداد نخبه و مخترع فعال کشور را در خود جای داده که لازم است از این ظرفیت مستعد حداکثر استفاده را کرد.

مظفری از نخبگان و مخترعان خواست تا به دنبال حل مشکلاتی که بیشتر در جامعه مشهود و دارای اولویت است، باشند و گفت: البته استانداری هم با جدیت و تلاش مستمر در جهت تأمین فضای مناسب برای استقرار بنیاد ملی نخبگان است.

وی بیان کرد: خراسان رضوی امسال هم در نمایشگاه علم تا عمل که هرساله برگزار می شود و در آن طرح های برتر استانها ارائه می شود، شرکت خواهند کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی افزود: در نمایشگاه سال قبل طرح های ارائه شده از سوی خراسان رضوی در این نمایشگاه خوش درخشید و با 80 طرح علمی مفتخر به کسب رتبه برتر کشوری شد.

مظفری اظهار کرد: معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری و همچنین دفتر آموزش و پژوهش تمامی تلاش خود را معطوف به توسعه آموزش عالی، تحقیق و پژوهش و ارتقاء سطح علمی دانشجویان، محققان، مخترعان، نخبگان و همچنین کارکنان دستگاه های اجرایی استان کرده، به طوریکه در شش ماهه اول سال جاری نزدیک به 200 دوره آموزشی توجیهی، عمومی و اداری توسط دفتر آموزش و پژوهش اجرا و بر 524 دوره آموزشی که برای کارکنان دستگاه های اجرایی استان برگزار شد، نظارت شده است.

وی همچنین از اختصاص نیم درصد از اعتبارات دستگاه های اجرایی استان به پژوهش های اولویت دار و اساسی استان خبر داد و گفت: توسعه مراکز و موسسات غیردولتی ارائه دهنده آموزش برای کارکنان دولت از جمله رویکرد های این معاونت است، به طوریکه تاکنون 31 موسسه آموزشی دارای صلاحیت، تعیین، تایید و مشغول به ارائه خدمت هستند.