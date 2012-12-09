داود عابدین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پرداخت جوایز آنها پس از کسر مالیات ضمن بیان مطلب فوق گفت: متولیان فدراسیون کشتی وعده داده بودند به نفرات اول رقابتهای عمومی کشتی فرنگی مبلغ 7 میلیون تومان به عنوان جایزه نقدی تعلق می‌گیرد، اما این مبلغ در حالی به نفرات برتر داده شد که 10 درصد مالیات از ان کسر شده بود.

وی افزود: البته بحث ما تنها به کسر مالیات نیست، بلکه نکته قابل توجه این است که این مالیات فقط از فرنگی کاران کسر شده و آزادکاران جوایز خود را تمام و کمال دریافت کردند!

قهرمان پیشین جوانان جهان تصریح کرد: فرنگی کاران همواره مظلوم واقع شده‌اند و در عین درخشش در رقابتهای جهانی و المپیک باید تاوان برخی تبعیضات حاکم بر کشتی را بدهند. این تبعیض در برگزاری رقابتهای لیگ هم کاملا مشهود است، بطوریکه آزادکاران هر سال با حضور در رقابتهای لیگ می‌توانند برای خود درآمد زایی کنند، اما فرنگی کاران باید همواره در حسرت لیگ بمانند و رفته رفته از یادها فراموش شوند.

عابدین‌زاده ادامه داد: یکی از انگیزه‌های ما برای حضور در رقابتهای عمومی کشتی فرنگی، دریافت جوایز نقدی آن بود، ولی در نهایت همین جوایز نقدی نیز بطور کامل به ما پرداخت نشد. ضمن اینکه برخی از مربیان و نفرات دوم و سوم این رقابتها نیز اصلا جایزه نقدی خود را دریافت نکردند!

وی با اظهار تاسف از چنین اتفاقاتی تصریح کرد: زمانی که کشتی فرنگی ایران در المپیک 2012 لندن موفق شد برای نخستین بار در تاریخ ورزش کشورمان سه مدال طلا کسب کند، تمامی اهالی کشتی فرنگی تصور می کردند وضعیت از این که هست، بهتر می‌شود، اما متاسفانه اینگونه نشد.

قهرمان پیشین جوانان جهان در پایان گفت: این روند نه تنها انگیزه و اشتیاق قهرمانان ملی را از بین خواهد برد، بلکه جوانان و آینده سازان کشتی را نیز از پرداختن به این رشته منع خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود به نفرات اول تا چهارم رقابتهای عمومی کشتی فرنگی به ترتیب مبلغ 7، 4، 2 و یک میلیون تومان جایزه نقدی اهدا شود، این مبالغ یا با کسر مالیات پرداخت شد و یا اصلا به برخی از مربیان و نفرات برتر این پیکارها جایزه نقدی داده نشد! این در حالی بود که مربیان و نفرات برتر رقابتهای عمومی کشتی آزاد بدون هیچ مشکلی جوایز نقدی خود را کامل و بدون کسر مالیات دریافت کردند.