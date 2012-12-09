بررسی 24 مصوبه نامگذاری خیابانهای گرگان/ تبلیغات علیه شورای نامگذاری

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی شامگاه شنبه در جلسه شورای شهر گرگان گفت: دو خیابان را در سطح شهر به نام سید محمد رئیسی و خیرین مدرسه ساز نامگذاری خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: علیه اعضای شورای نامگذاری تبلیغات پیامکی انجام شده تا افکار عمومی را مشوش کنند، این افراد شناخته شده و با پیشینه هستند.

در ادامه زهرا نورا عضو شورای عالی استانها و عضو شورای اسلامی شهر گرگان گفت: در شصت و دومین نشست شورای عالی استانها مشکلاتی مطرح شد که کم و بیش مشکلات شوراها در بیشتر استانهای کشور بود.

وی افزود: از جمله مشکلاتی که مطرح شد بازرسی مصوبات شورا از سوی سازمان بازرسی بود که طبق قانون مصوبات شورا نمی تواند مورد بازرسی باشد.

شش ساله شدن شورا به مدیریت شهری کمک کرد

نورا ادامه داد: شش ساله شدن شورا به مدیریت شهری کمک کرده است، شورای عالی استانها اجازه بازرسی و نظارت بر شوراهای فرودستی و شوراهای شهر دارد ، بازرسی نیز به هیچ وجه حق دخالت در مصوبات شورا راندارد اما در دیگر امور می تواند نظازت داشته باشد.

وی تصریح کرد: شوراها در برخی نقاط نتوانسته اند شورای شهر باشند و تبدیل به شورای شهرداری شده اند، شوراها فرهنگ خردورزی و مشارکت عمومی را که در دیگر جاها وجود ندارد وارد جامعه کرده اند.

ناصر گرزین دیگر عضو شورای شهر گرگان نیز در این جلسه گفت: باید برنامه ریزی شده عمل کنیم در غیر اینصورت از دیگر شهرها عقب می مانیم .

وی افزود: باید روی پروژه های و پرونده های شورا بررسی و نظارت انجام شود و در کمیسیون فرهنگی نیز برنامه هایی فرهنگی برای گرگان برنامه ریزی شود.

ابراهیم کریمی شهردار گرگان نیز در این جلسه گفت: افراد موفق هدف و الگو دارند که معمولا بالادست ها هستند، ما هم باید این هدف و الگو را از شهرهای موفق و بزرگ انتخاب کنیم.

وی افزود: شهرداری گرگان از 5.5 سال قبل شهرهای بزرگ مانند مشهد و تهران را در نوبت بازدید های آموزشی خود قرار داده است و برای برنامه ریزی برای افق 1404 گرگان از شهرداری های مشهد و اصفهان الگو برداری شده است.

سید محمد حسینی نماینده دبیر خانه مسابقه ملی نانو در مازندران و گلستان نیز که در این جلسه حضور داشت گفت: نانو فناوری اشیا خیلی کوچک است که به معنی یک میلیاردیوم است که یبکتر، ارزان تر، تمیز تر، و کوچکتر است.

وی افزود: نانو در پزشکی، مواد، داروسازی، الکترونیک، کاکپیوتر، محیط زیست، دفاع، انرژی ، کشاورزی و ... کاربردهای زیادی دارد.