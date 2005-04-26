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۶ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۳۸

به قلم سيد علي مير افضلي

ديوان " مونس الارواح " به بازار ادبيات آمد

ديوان حيدر شيرازي - موسوم به مونس الارواح ( قرن هشتم هجري ) به اهتمام سيد علي مير افضلي - شاعر معاصر ، وارد پيشخوان كتابفروشي ها شد .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين اثرمكتوب كه دركنارشعرهاي اين شاعر ، دربرگيرنده ي پژوهشي نيزبر زبان و رويكرد ادبي حيدر شيرازي است ، در 2000 شمارگان ، توسط نشر كازرونيه عرضه شده است .

 دستنويس منحصر به فرد ديوان حيدر شيرازي -  شاعر ايراني - در كتابخانه موزه بريتانيا نگهداري مي شود وتنها تصوير آن در كتابخانه دانشگاه تهران موجود است !   

به گزارش مهر ، يكي از شاعران فراموش شده و ميانه حال قرن هشتم كه احوال و آثارش از نگاه و قلم تذكره نويسان و تاريخ نگاران ادبيات دور مانده است ، حيدر بقال شيرازي است . وي در اوايل قرن هشتم در شيراز به دنيا آمده و سالها در يزد سكونت داشته و در مدح شاهان خاندان مظفر ، به ويژه نصرت الدين يحيي شعر گفته و در اواخر اين قرن ، احتمالا در همان زادگاه خود از دنيا رفته است .


از اشعار حيدر شيرازي يك ديوان مختصر باقي مانده كه شامل همه سروده هاي او نمي شود و به مونس الارواح موسوم است ، نيم بيشتر اشعار او را غزلهايش تشكيل مي دهد و نيم كمترش را قصائدش . دستنويس منحصر به فرد ديوان اين شاعر در كتابخانه موزه بريتانيا نگهداري مي شود وتنها تصوير آن در كتابخانه دانشگاه تهران موجود است !   

کد مطلب 176135

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