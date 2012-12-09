  1. حوزه و دانشگاه
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۹

روستا آزاد در گفتگو با مهر:

فضای انتقاد در دانشگاه‌ها باز است/ کسی نباید در این فضا سیاسی‌کاری کند

فضای انتقاد در دانشگاه‌ها باز است/ کسی نباید در این فضا سیاسی‌کاری کند

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: فضای انتقاد در دانشگاه‌ها باز است و هیچ بحث ستاره دارشدن در دانشگاهها وجود ندارد.

دکتر رضا روستا آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صحبت های اخیر معصومه ابتکار مبنی بر اینکه فضای انتقاد دردانشگاه‌ها بسته است و دانشجویان در صورت اظهار نظر ستاده دار می شوند، گفت: اصلا این طور نیست، در دانشگاه صنعتی شریف فضا باز است و برعکس ما به عنوان مدیر دانشگاه ترمی حداقل یک بار دنبال این بوده و هستم که فضای بازی ایجاد کنم تا دانشجویان و اساتید هر مطلبی که مد نظرشان است را مطرح کرده و پاسخ خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: در این جلسات ما از نظرات دانشجویان و اساتید استفاده کرده آنها هم از نظرات ما استفاده می کنند و هیچ بحث ستاره شدن، یا ستاره داربودن وجود ندارد تنها حساسیت ما این است که کسی در این فضا سیاسی کاری نکند.
 
رئیس دانشگاه صنعتی شریف افزود: مادامی که کسی اندیشه سیاسی دارد و اندیشه اجتماعی دارد از هر نوعی که باشد، مادامی که اندیشه است و صداقت داشته باشد، می تواند مطرح کند ما هم از آن استقبال می کنیم.
کد مطلب 1761357

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