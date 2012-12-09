دکتر رضا روستا آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صحبت های اخیر معصومه ابتکار مبنی بر اینکه فضای انتقاد دردانشگاه‌ها بسته است و دانشجویان در صورت اظهار نظر ستاده دار می شوند، گفت: اصلا این طور نیست، در دانشگاه صنعتی شریف فضا باز است و برعکس ما به عنوان مدیر دانشگاه ترمی حداقل یک بار دنبال این بوده و هستم که فضای بازی ایجاد کنم تا دانشجویان و اساتید هر مطلبی که مد نظرشان است را مطرح کرده و پاسخ خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: در این جلسات ما از نظرات دانشجویان و اساتید استفاده کرده آنها هم از نظرات ما استفاده می کنند و هیچ بحث ستاره شدن، یا ستاره داربودن وجود ندارد تنها حساسیت ما این است که کسی در این فضا سیاسی کاری نکند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف افزود: مادامی که کسی اندیشه سیاسی دارد و اندیشه اجتماعی دارد از هر نوعی که باشد، مادامی که اندیشه است و صداقت داشته باشد، می تواند مطرح کند ما هم از آن استقبال می کنیم.