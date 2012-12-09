مهلت نقل و انتقالات لیگ برتر کشتی آزاد تمدید شد/ اعلام برنامه نیم فصل دوم

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته لیگ فدراسیون کشتی با توجه به تعطیلی دو روزه شهر تهران در هفته گذشته به تیمهای شرکت کننده در رقابتهای لیگ برتر تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه 22 آذرماه مهلت داد تا نسبت به تکمیل و یا عقد قرارداد با کشتیگیران داخلی و خارجی خود اقدام کنند.
ضمنا دور برگشت رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد نیز از روز 23 آذرماه آغاز میشود که برنامه این پیکارها به شرح زیر است:
هفته اول:
پنجشنبه - 23/09/91
گروه یک:
* موسسه مالی اعتباری ثامنالحجج (ع) - پرسپولیس جویبار (میزبان سبزوار)
* سایپا شمال (تنکابن) - صدرای زیرآب (میزبان تنکابن)
گروه دو:
* شهدای ساری - داماش بابل (میزبان ساری)
* گاز مازندران - فولاد ماهان سپاهان (میزبان ساری)
هفته دو:
پنجشنبه - 30/09/91
گروه یک:
* پرسپولیس جویبار- صدرای زیرآب (میزبان جویبار)
* سایپای شمال (تنکابن) - موسسه مالی و اعتباری ثامنالحجج (ع) سبزوار (میزبان تنکابن)
گروه دو:
فولاد ماهان سپاهان اصفهان- صدرای داماش بابل (میزبان اصفهان)
گاز مازندران- شهدای ساری (میزبان ساری)
هفته سوم:
پنجشنبه - 07/10/91
گروه یک:
* پرسپولیس جویبار - سایپای شمال (تنکابن)– (میزبان جویبار)
* صدرای زیرآب - مؤسسه مالی و اعتباری ثامنالحجج (ع) سبزوار (میزبان زیرآب)
گروه دو:
* داماش بابل - گاز مازندران (میزبان بابل)
* شهدای ساری - فولاد ماهان سپاهان (میزبان ساری)
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