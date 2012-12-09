12تعاونی مسکن مهر در رودان فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی نجفی در حاشیه بازدید از پروژه های مسکن مهر این شهرستان افزود: این تعاونی ها احداث دو هزار واحد مسکونی را برعهده دارند. در این بازدید مسایل و مشکلات تعاونیها از جمله وضعیت فاضلاب و برق رسانی تعاونی های کارگران معزآباد و فرهنگیان شهرستان بررسی شد.

وی با بیان اینکه تاکنون فعالیتهای خوبی توسط شرکتهای تعاونی مسکن مهر انجام شده اما بعضی از پروژه ها با توجه به مشکلات موجود از سرعت لازم برخوردار نیستند، اظهار امیدواری کرد: با بررسی مشکلات و رفع آن روند ساخت این واحدها تسریع می پذیرد.

در حال حاضر بیش از 157 تعاونی مسکن مهر فعال با 39 هزار نفر عضو در استان فعالیت دارند،که بیش از 25 هزار و800 واحد مسکونی توسط تعاونی های مسکن این استان در دست ساخت است. از کل واحدهای در دست ساخت، شش هزار و 430واحد مسکونی تاکنون به صاحبان آنها تحویل داده شده است.

رونق سرمایه‌گذاری ارتباط مستقیم با ایجاد اشتغال پایدار دارد

سرپرست اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی بستک با اشاره به اینکه رونق سرمایه‌گذاری ارتباط مستقیم با ایجاد اشتغال پایدار دارد، خواستار حمایت و هدایت سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری به سمت صنعت و معدن توسط دستگاههای اجرایی شد.

بهرام فولادچنگ در حاشیه جلسه کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری شهرستان افزود: رفع موانع دست وپاگیر سرمایه گذاران در بخش های مختلف، نیازمند عزم عمومی است چرا که با کاهش مشکلات سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال در شهرستان رونق بیشتری خواهد گرفت.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف کارگروه اشتغال شهرستان، برنامه ریزی در زمینه اولویتهای فعالیت اقتصادی است، اظهار داشت: در حال حاضر پرورش طیور در این شهرستان بیشترین کشش و جاذبه را برای سرمایه گذاران دارد و این درحالی است که بخش صنعت و معدن در شهرستان بستک تنها 12درصد از فعالیت اقتصادی سرمایه گذاران را به خود اختصاص داده است.

فولادچنگ با اشاره به ذخائر عظیم معدنی بستک بیان کرد: جناح از ظرفیت بسیار بالایی برای رشد بخش صنعت برخوردار است و بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی هم برای تحقق این مهم پای کارند. اما بستر و شرایط برای آنان مهیا نیست.

این مسئول اظهارامیدواری کرد: برای حل این مشکل، با کمک مسئولان شهرستان و نماینده مردم در مجلس ، پیگیریهای لازم برای احداث شهرک صنعتی در جناح را به انجام خواهیم رساند.

دبیرکارگروه اشتغال و سرمایه گذاری بستک با اعلام اینکه بخش صنعت و معدن در اولویت اقتصاد شهرستان بستک قرار گرفته افزود: مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهرستان آمادگی دارد مشکلات سرمایه گذارانی که تمایل دارند با فعالیت در بخش صنعت و معدن در این شهرستان موجبات رونق هر چه بیشتر بازار کار را فراهم نمایند رسیدگی کنند.