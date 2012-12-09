  1. هنر
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۷

مدیر سیمافیلم به مهر خبر داد:

استعفا نداده‌ام/ منتظر برگزاری جلسه کمیسیون فرهنگی هستیم

استعفا نداده‌ام/ منتظر برگزاری جلسه کمیسیون فرهنگی هستیم

مدیر مرکز سیما فیلم خبر استعفایش به دلیل حاشیه‌های ایجاد شده برای فیلم "یک خانواده محترم" را رد کرده و گفت: نه استعفا داده‌ام نه کسی از من خواسته استعفا بدهم.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه حاشیه‌های فیلم سینمایی "یک خانواده محترم" گریبان صدا و سیما را گرفت، پای مسئولان سیما فیلم به میان آمد و هفته گذشته نیز جامعه رسانه‌ای خبرهایی مبنی بر استعفای حجت‌الاسلام حسین رحیم‌زاده مدیر گروه انقلاب، دفاع مقدس و معارف سیما فیلم منتشر کرد.

با این حال برخی حاشیه‌های خبری نیز در این میان منتشر شد که در آنها اعلام شد حسن اسلامی‌مهر مدیر سیما فیلم نیز استعفای خود را  تقدیم عزت‌الله ضرغامی رئیس رسانه ملی کرده است؛ موضوعی که امروز و در گفتگو با مهر از سوی او تکذیب شد.

وی در تشریح این موضوع گفت: اگر به من بگویند استعفا بده چشم حرفی ندارم اما شخص بنده اقدامی در این زمینه انجام نداده‌ام و کسی هم از من چنین چیزی نخواسته است. متأسفانه برخی سایت‌ها بی‌محبت هستند و تلقی شخصی خودشان را منتشر می‌کنند.

اسلامی‌مهر مشخص شدن وضعیت فیلم سینمایی "یک خانواده محترم" و تغییراتی را که در سیما فیلم ایجاد خواهد شد، منوط به برگزاری نشست این هفته کمیسیون فرهنگی مجلس با ضرغامی دانست.

بابک حمیدیان و مهران احمدی در صحنه‌ای از "یک خانواده محترم"

در واقع حواشی پیرامون ساخته مسعود بخشی به حدی داغ شد که کمیسیون فرهنگی مجلس تصمیم گرفت برای نخستین‌بار از عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما بخواهد با حضور در مجلس درباره فیلم سینمایی "یک خانواده محترم" توضیح دهد.

در این راستا کمیسیون فرهنگی در جلسه سه‌شنبه 21 آذر 91 ضمن توجه به پرونده این فیلم و نقش صدا و سیما در ساخت‌اش، طرح اداره صدا و سیما را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد.

به گزارش مهر، فیلم "یک خانواده محترم" ساخته مسعود بخشی دارای یک سرمایه‌گذار ایرانی و فرانسوی است. البته پس از حاشیه‌های ایجاد شده برای این فیلم و پس از شرکت آن در جشنواره‌های خارجی و اعتراض‌های داخلی بسیاری که به مضمون آن شد، سیما فیلم وابسته به صدا و سیما حمایت خود از این فیلم را تکذیب کرد در حالی که به گفته آفریده تهیه‌کننده این اثر، سیما فیلم حتی بخش‌هایی از هزینه فیلم را هم پرداخت کرده است.

کد مطلب 1761372

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