داوود اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: تمام خبرنگاران دارای کارت خبرنگاری با در دست داشتن تصویر کارت ملی و یک قطعه عکس و ارائه کارت خبرنگاری می توانند به نزدیکترین کتابخانه محل سکونت یا فعالیت خود مراجعه کنند و به صورت رایگان به عضویت کتابخانه درآیند.



وی یادآور شد: این امکان طی توافقات و هماهنگی های انجام شده نهاد کتابخانه های عمومی کشور با معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد شده است.



اسدی افزود: این تفاهم نامه به منظور تعامل و ارتباط مستمر کتابخانه های عمومی و مطبوعات، رسانه ها و همچنین ترویج فرهنگ مطالعه با معرفی کتابهای مفید و کتابخانه های عمومی از طریق مطبوعات و رسانه های جمعی بین نهاد کتابخانه های عمومی و معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به امضا رسیده است.



وی گفت: هم اکنون 61 کتابخانه در استان دایر است و این امکان می تواند به معنای فرصتی مناسب برای افزایش تعاملات باشد.



اسدی ادامه داد: خبرنگاران همچنین می توانند با عضویت در شبکه کتابخوانان حرفه ای www.booki.ir و شرکت در مسابقات کتابخوانی روزانه این شبکه از فواید مطالعه و جوایز ارزنده آن نیز بهره مند شوند.