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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۲

اسدی:

خبرنگاران البرز می‌توانند رایگان عضو کتابخانه‌های عمومی شوند

خبرنگاران البرز می‌توانند رایگان عضو کتابخانه‌های عمومی شوند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی استان البرز گفت: خبرنگاران شاغل در استان با ارائه کارت خبرنگاری می توانند به صورت رایگان عضو کتابخانه های عمومی شوند.

داوود اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: تمام خبرنگاران دارای کارت خبرنگاری با در دست داشتن تصویر کارت ملی و یک قطعه عکس و ارائه کارت خبرنگاری می توانند به نزدیکترین کتابخانه محل سکونت یا فعالیت خود مراجعه کنند و به صورت رایگان به عضویت کتابخانه درآیند.

وی یادآور شد: این امکان طی توافقات و هماهنگی های انجام شده نهاد کتابخانه های عمومی کشور با معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد شده است.
 
اسدی افزود: این تفاهم نامه به منظور تعامل و ارتباط مستمر کتابخانه های عمومی و مطبوعات، رسانه ها و همچنین ترویج فرهنگ مطالعه با معرفی کتابهای مفید و کتابخانه های عمومی از طریق مطبوعات و رسانه های جمعی بین نهاد کتابخانه های عمومی و معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به امضا رسیده است.

وی گفت: هم اکنون 61 کتابخانه در استان دایر است و این امکان می تواند به معنای فرصتی مناسب برای افزایش تعاملات باشد.

اسدی ادامه داد: خبرنگاران همچنین می توانند با عضویت در شبکه کتابخوانان حرفه ای www.booki.ir  و شرکت در مسابقات کتابخوانی روزانه این شبکه از فواید مطالعه و جوایز ارزنده آن نیز بهره مند شوند. 

کد مطلب 1761373

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