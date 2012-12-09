به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان رقابت 50 نفر از موذنان استان یزد در پنجمین دوره مسابقات اذان، هیئت داوران آقایان مجتبی آبیاری، محمد جواد برخورداری و امیر حسین انواری هر سه نفر از یزد را به عنوان نفرات برتر رشته اذان مقطع شکوفه ها معرفی کرد.



همچنین آقایان محمد ساکت، حسین دستجردی و صادق طالبی از یزد را به عنوان نفرات برتر رشته اذان در مقطع بزرگسالان انتخاب کردند.



استاد غلامرضا شاه میوه، استاد محمد تقی گلبان، استاد سید محمد شریعتی، استاد سید حبیب تربتیان و استاد فیاض داوری این دوره از مسابقات را برعهده داشتند.



پنجمین دوره مسابقات اذان استان یزد در محل سالن همایش آستان مقدس امامزاده سید جعفر محمد(ع) یزد برگزار شد.



برگزاری جلسه ماهانه روحانیون طرح هجرت در تفت



جلسه ماهیانه روحانیون طرح هجرت در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفت برگزار شد.



در این جلسه حجت الاسلام محمد علی متوسل، رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیان کرد: روحانیون در مناطق روستایی زبان گویای انقلاب و مملکت هستند و این مسئولیت خطیر بر عهده آنها گذاشته شده است و باید در حفظ آن تلاش ویژه داشته باشند.



وی ادامه داد: شما روحانیون نباید از هیچگونه تلاشی در قبال رساندن حقایق دین و اسلام دریغ نکنید زیرا مردم در روستاها حول محور روحانی انجام وظیفه می کنند و از رفتار شما الگو و درس می گیرند، بنابراین همت به خرج داده و در راه رسیدن به حقایق بدون قید و شرط به انجام وظا یف خود عمل کنید.



آزمون های ورودی دوره تربیت معلم تجوید قرآن در اردکان



متقاضیان شرکت در دوره های تربیت معلم تجوید قرآن کریم در آزمونهای ورودی این دوره شرکت کردند.



از سوی موسسه قرآنی نورالزهرا(س) و با همکاری موسسه قرآنی بینات اردکان، و بنا به اعلام قبلی متقاضیان شرکت دردوره های تربیت معلم تجوید قرآن کریم با شرکت در آزمونهای ورودی این دوره ها مجوز شرکت در این طرح را کسب خواهند کرد.



آزمون کتبی شامل سئوالاتی از کتابهای حلیه القرآن سطح دو، هنر تلاوت و کتب مفاهیم جلد پنج و شش و آزمونهای شفاهی شامل قرائت قرآن کریم گرایش تدویر و تحقیق بود.



در این برنامه داوران قرائت قرآن کریم از مرکز استان امر داوری و تعیین قبولشدگان را برعهده داشتند.