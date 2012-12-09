دو هزار شغل در لردگان ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله جلیل گفت: از ابتدای امسال تاکنون دو هزار و ۶۶۲ شغل جدید در شهرستان لردگان ایجاد شده است.

وی تأکید کرد: اشتغال تعهدی شهرستان لردگان تا پایان امسال سه هزار و ۶۶۲ شغل است.

جلیل افزود: امسال اعتبار مشاغل خانگی اختصاص داده به شهرستان لردگان ۶۷ میلیارد و ۲۵ میلیون ریال بوده که برای پرداخت اعتبار در دست اقدام است.

وی تصریح کرد: میزان سهم خود اشتغالی اختصاص یافته به شهرستان لردگان ۳۳ میلیارد و ۶۰۲ میلیون ریال است.

رفع نقاط حادثه خیز محورهای ارتباطی شهرستان اردل ضروری است

فرماندار شهرستان اردل رفع نقاط حادثه خیز محورهای ارتباطی این شهرستان را ضروری دانست.



فیروز خسروی گفت: رفع نقاط حادثه خیز و رفع پیچ جاده روستاهای زرمیتان، حسین آباد و کریم آباد در شهرستان اردل ضرورت دارد.

وی تأکید کرد: در بارندگی های اخیر، بخشی از ترانشه جاده دورک قنبری به لندی تخریب شده که باید در تعمیر این محور قبل از فرا رسیدن فصل سرد اقدام شود.

خسروی افزود: ذخیره سازی سوخت جایگزین برای روستائیان، تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و رفع چاله های ایجاد شده در خیابان های شهری در عملیات گازکشی به منازل باید در سریع ترین زمان ممکن انجام شود.



گسترش فرهنگ حجاب نیازمند جهاد فرهنگی است

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری چهارمحال و بختیاری گسترش فرهنگ حجاب، عفاف و صیانت از آن را نیازمند جهاد فرهنگی دانست.



علی رضا اکبرپور گفت: رعایت حجاب و عفاف یک تکلیف الهی بوده که باید مورد توجه همگان قرار گیرد.

وی تأکید کرد: با رعایت حجاب و عفاف و پوشش اسلامی می توان تهاجم فرهنگی دشمن علیه ملت ایران را خنثی کرد.

اکبرپور افزود: بانوان در جامعه اسلامی باید با الگو قرار دادن حضرت فاطمه زهرا (س)، شخصیت واقعی خود را نشان دهند.

وی تصریح کرد: بایستی با برنامه ریزی به منظور گسترش حجاب در دانشگاه ها، حفظ شئون اسلامی با رعایت حجاب و عفاف، همکاری تمامی دستگاه های اجرایی به منظور ترویج فرهنگ تذکر لسانی و تدوین طرح های فرهنگی برای نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تلاش کرد.

برگزاری همایش های فرهنگی مرتبط با موضوع حجاب و عفاف در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری چهارمحال و بختیاریصیانت از حجاب و عفاف را از رویکردهای ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی برشمرد و گفت: دبیرخانه این ستاد در دفتر اداره کل امور اجتماعی استانداری چهارمحال و بختیاری فعالیت دارد.

اکبرپور بیان کرد: برگزاری همایش های فرهنگی مرتبط با موضوع حجاب و عفاف، نشست های آموزشی و جلسات هم اندیشی در موضوع عفاف و حجاب با استفاده از مدرسان مجرب و فاضل، از محورهای اصلی صیانت از حجاب و عفاف در جامعه است.

وی افزود: طراحی، تولید و اجرای آثار علمی، هنری و فرهنگی با محوریت عفاف و حجاب در عرصه تولید فیلم، انیمیشن، تألیف کتاب یا درج مقاله در نشریه، اجرای نمایش، برگزاری مسابقه کتاب خوانی با نوآوری و آزمون حضوری، برگزاری نمایشگاه با عرضه بسته های فرهنگی کتاب و عرضه لوح فشرده و بروشور، از مهم ترین برنامه های ستاد صیانت از حجاب و عفاف چهارمحال و بختیاری هستند.



35 میلیارد ریال برای مطالعه جامع خطر پذیری چهارمحال و بختیاری نیاز است



مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری اعتبار لازم برای مطالعه طرح جامع خطرپذیری استان را ۳۵ میلیارد ریال برشمرد.



ستار فرهادی گفت: طرح جامع خطر پذیری با هدف بررسی کاهش خسارت های احتمالی سه حادثه اصلی سیل، زلزله و خشک سالی در چهارمحال و بختیاری انجام می شود.

وی چهارمحال و بختیاری را یکی از استان های حادثه خیز کشور اعلام و تأکید کرد: در این طرح مطالعاتی، تمامی مراکز جمعیتی استان به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند.

فرهادی از شناسایی گسل ها به صورت کلی در پهنه بندی زلزله خبرداد و افزود: چهارمحال و بختیاری در پهنه بندی زمین لرزه در خطر بالا قرار دارد.

رفع مشکل تکدی گری در لردگان ضروری است



معاون فرماندار شهرستان لردگان رفع مشکل تکدی گری در این شهرستان را ضروری برشمرد.

اسدالله جلیل گفت: همکاری بیشتر نهادهای انتظامی و اجتماعی مانند پلیس و سازمان بهزیستی به منظور رفع مشکل تکدی گری در لردگان ضروری است.

وی تأکید کرد: در سال های اخیر، اقداماتی برای کاهش آسیب های اجتماعی لردگان سوی سازمان های مسئول انجام شده ولی رفع این معضل به همکاری و تلاش تمامی دستگاه های اقتصادی، اجتماعی و انتظامی نیاز است.

جلیل افزود: اداره بهزیستی، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و بخش بهداشت و درمان نیز بایستی برای رفع این معضل اجتماعی همکاری کنند.

وی تصریح کرد: رسانه های گروهی نیز به دلیل اطلاع رسانی گسترده می توانند بیشتر از گذشته در این زمنیه فعالیت داشته باشند.