همپیمانی استراتژیک ایران و سودان/ تغییر راهبرد حماس در 25 سال اخیر

همپیمانی استراتژیک ایران و سودان در مواجهه با غرب

"ابراهیم محمد اسحاق" تحلیلگر مسائل بین المللی در قاهره امروز در تحلیلی با اشاره به پهلوگرفتن ناوهای ایرانی در سواحل سودان، نوشت: نظام حاکم بر سودان به همپیمانی استراتژیک خود با ایران همچنان ادامه می دهد. آنها همچنین در نظر دارد با کمک گرفتن از چین، ائتلافی سه جانبه را مواجهه با کشورهای غربی ایجاد کند.

رسانه های عربی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز طی ساعات اخیر در گزارشهای متعددی به پهلوگرفتن ناوهای ایرانی در سواحل سودان اشاره کرده و از آن ابراز نگرانی کرده اند.

روزنامه امارات الیوم امروز در گزارشی اعلام کرد: تحرکات ناوهای ایرانی در سواحل سودان به احتمال فراوان خشم کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس که به سودان کمک می کنند را در پی خواهد داشت.

سایت پانوراما نیز در گزارشی اعلام کرد: ارتش سودان که با تحرکات گروههای مسلح روبروست، با توجه به امضای توافق نظامی با ایران در سال 2008، خواهان تقویت روابط با این کشور است. روزنامه الاتحاد امارات نیز امروز در گزارشی به این موضوع اشاره کرده است.

تغییر راهبرد حماس در 25 سال اخیر

"محمد فروانه" کارشناس مسائل سیاسی در غزه امروز در تحلیلی نوشت: از زمان تاسیس حماس طی 25 سال اخیر ، این جنبش نقشی مهم و کلیدی در عرصه سیاسی و نظامی در فلسطین و منطقه ایفا کرده است و حضور خود را به اثبات رسانده است.

البته پس از سالها حمایت دمشق از حماس، این جنبش طی ماههای اخیر سوریه را به عنوان یک حامی از دست داده و به مصر روی آورده است. آنها پس از قدرت گرفتن اخوان المسلمین در مصر هم اکنون فعالیتهای خود را در مصر دنبال می کنند.

در بخش دیگری از این تحلیل به نقل از "طلال عوکل" تحلیلگر فلسطینی آمده است: پس از تیرگی روابط حماس و دمشق، سطح روابط این جنبش با حزب الله و ایران نیز کاهش پیدا کرده است. آنها هم اکنون مصرِ اخوانی را به عنوان جایگزین ایران پذیرفته اند.

ابراز تردید کنگره آمریکا درباره توانمندی موشکی ایران

کنگره آمریکا در گزارشی درباره توانمندی موشکی ایران برای دستیابی به توان ساخت موشکهای قاره پیما تا سال 2015 ابراز شک و تردید کرد.

به گزارش الحیات ، در این گزارش 66 صفحه ای که از سوی کنگره آماده شده، ادعا شده است: این موضوع قطعی نیست که ایران بدون کمک کشورهایی نظیر چین و روسیه ، بتواند تا سال 2015 به توانمندی پرتاب موشکهای قاره پیما برسد.

خاطرنشان می شود گزارش اخیر کنگره آمریکا در حالی مطرح شده که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اخیرا با شکار پهپادهای آمریکایی قدرت و برتری خود را در عرصه هوافضا به اثبات رسانده اند. تحلیلگران معتقدند آمریکا پس از موفقیتهای اخیر ایران دچار سردرگمی روانی شده است.