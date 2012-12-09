ناطق معین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سه شرکت تعاونی با گرایش کشاورزی و انجام فعالیت های تخصصی در آبان ماه سال جاری تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه تعاونی ها در کاهش مشکلات و موانع موجود در مسیر توسعه کشور نقش بسیار موثر و مهمی برعهده دارند افزود: از این تعداد شرکت تعاونی، دو تعاونی با عنوان شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران تخمگذار و شرکت تعاونی کشاورزی محصولات سردرختی در شهرستان تاکستان و همچنین شرکت تعاونی کشاورزی فعالان آبزی پرور در قزوین فعالیت خود را آغاز کرده اند.

مدیر تعاون روستایی استان قزوین تصریح کرد: تعاونی ها نقش تاثیرگذاری در رشد اقتصادی کشور دارند و با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی جایگاه تشکلها و تعاونی ها در اقتصاد کشور با رشد چشمگیری همراه خواهد شد.

وی با اشاره به اقتصاد مقاومتی بیان کرد: اقتصاد تعاونی ها، به نوعی است که می تواند بازوی مناسبی برای اجرای اقتصاد مقاومتی باشند که این نوع اقتصاد دارای ویژگیهای خاص از جمله متکی بودن به ظرفیتهای داخلی مبتنی بر رشد و شکوفایی و همچنین دارای بهره وری بالا و برنامه ریزی مدون است.

معین الدین اظهار امیدواری کرد که با توجه به امکانات، توانمندی ها و ظرفیت تعاونی ها در بخش تعاون روستایی بتوان با بهره گیری از تمام منابع و پتانسیل های بالقوه و بالفعل بستر مناسبی را برای فعالیت این تعاونی ها در سطح استان فراهم کرد.

