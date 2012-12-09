  1. جامعه
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۲

بررسی تعیین اولویتهای ارزی حوزه سلامت در مجلس

بررسی تعیین اولویتهای ارزی حوزه سلامت در مجلس

معاون امور مجلس وزارت بهداشت، از پاسخگویی وزیر صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص مبنای تعیین اولویتهای ارزی بخش سلامت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رمضان محسن پور گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت روز سه شنبه 21 آذر ماه جاری با حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص مبنای تعیین اولویتهای ارزی بخش سلامت به اعضای این کمیسیون توضیح می دهد.

وی افزود: معاونان عذا و دارو و توسعه مدیریت وزارت بهداشت نیز به همراه کارشناسان این حوزه ها در این جلسه حضور خواهند یافت تا در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

محسن پور تاکید کرد: با توجه به دعوت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و پیگیریهای قبلی این کمیسیون در مورد مشکلات اختصاص ارز به بخش سلامت، امیدواریم با تشکیل این جلسه گشایشی در اختصاص ارز به حوزه سلامت حاصل شده و روند فعلی اختصاص ارز به حوزه سلامت تسریع شود.

کد مطلب 1761389

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