بررسی تعیین اولویتهای ارزی حوزه سلامت در مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رمضان محسن پور گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت روز سه شنبه 21 آذر ماه جاری با حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص مبنای تعیین اولویتهای ارزی بخش سلامت به اعضای این کمیسیون توضیح می دهد.

وی افزود: معاونان عذا و دارو و توسعه مدیریت وزارت بهداشت نیز به همراه کارشناسان این حوزه ها در این جلسه حضور خواهند یافت تا در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

محسن پور تاکید کرد: با توجه به دعوت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و پیگیریهای قبلی این کمیسیون در مورد مشکلات اختصاص ارز به بخش سلامت، امیدواریم با تشکیل این جلسه گشایشی در اختصاص ارز به حوزه سلامت حاصل شده و روند فعلی اختصاص ارز به حوزه سلامت تسریع شود.