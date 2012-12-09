آخرین نخست وزیر رژیم مبارک خواستار کناره گیری مرسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شفیق نامزد سابق انتخابت ریاست جمهوری مصر در گفتگو با روزنامه الحیات چاپ لندن اظهار داشت : سخنان اخیر محمد مرسی درباره اینکه طرفهای خارجی در حوادث کنونی مصر نقش دارند کاملا بی مسئولانه و بی معنی است.

آخرین نخست وزیر رژیم حسنی مبارک گفت : کناره گیری فوری اخوان المسلمین از قدرت تنها راه حل بحران مصر است اقدام مطلوب در حال حاضر این است که نظام کنونی تغییر کند.

شفیق با بیان این مطلب افزود: جنبش اخوان المسلمین برای تغییر نظام در برخی کشورهای عربی تلاش می کند و به محض اینکه این جنبش در قاهره سقوط کند، سبب تضعیف و کاهش شدید نفوذ اخوان در کشورهای دیگر خواهد شد.



محمد مرسی شب گذشته موافقت خود را با اصلاح بیانیه قانون اساسی اعلام کرد موضوعی که مخالفان آن را کافی ندانسته اند و خواستار لغو کامل بیانیه هستند. این بیانیه اختیارات رئیس جمهور را افزایش می دهد.