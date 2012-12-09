علیرضا رجب پور در گفتگو با مهر از افزایش نرخ کارمزد فروش بنزین در جایگاه‌های سوخت خبر داد و گفت: با همکاری سازمان راهداری، دولت با اختصاص بودجه افزایش نرخ کارمزد موافقت کرد.

معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه در حال حاضر بودجه کارمزد فروش بنزین توسط معاونت راهبردی ریاست جمهوری به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اختصاص یافته است، تصریح کرد: بر این اساس متوسط کارمزد بنزین بین 20 تا 22 درصد در کل کشور افزایش یافته است.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به افزایش 30 تا 35 درصدی نرخ کارمزد فروش گازوئیل در جایگاه ها، اظهار داشت: پیش بینی می شود با افزایش نرخ کارمزد بسیاری از مشکلات اقتصادی جایگاه‌های سوخت به پایان برسد.

وی همچنین در خصوص پرداخت معوقات جایگاه‌های سوخت از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به مهر توضیح داد: از ابتدای فروردین کاه سالجاری تاکنون حجم معوقات در حال محاسبه و امسال تمامی معوقات به جایگاه داران سوخت پرداخت می شود.

رجب پور در مورد حجم طلب‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در قبال فروش سوخت به صنایع، نیروگاه ها و شرکت های هواپیمائی، بیان کرد: در شرایط فعلی حجم طلب از مشترکان و مصرف کنندگان سوخت مایع حدود یکهزار میلیارد تومان برآورد می شود.

به گزارش مهر، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نرخ کارمزد جایگاه‌های عرضه بنزین معمولی ممتاز 190 ریال، درجه یک 155 ریال، درجه دو 130 ریال، درجه سه 110 ریال و خارج از طرح 95 ریال تعیین کرده است.

نرخ کارمزد جایگاه‌های اختصاصی عرضه بنزین سوپر ممتاز هم 195 ریال، درجه یک 160 ریال، درجه دو 135 ریال، درجه سه 115 ریال و خارج از طرح را 100 ریال اعلام شده است.

همچنین نرخ کارمزد مجاری عرضه اختصاصی سال 91 بنزین معمولی فروشندگی سکودار ممتاز 155 ریال، درجه یک 130 ریال، درجه دو 110 ریال، درجه سه 95 ریال و خارج از طرح 80 ریال است.

پیش بینی می شود این افزایش نرخ کارمزد از ابتدای فروردین ماه سالجاری محاسبه و به جایگاه داران سوخت پرداخت شود.