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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۲

شیوه نامه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان های خراسان رضوی تصویب شد

شیوه نامه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان های خراسان رضوی تصویب شد

مشهد - خبرگزاری مهر: با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی شیوه نامه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان ها خراسان رضوی به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غفاری در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان اظهار کرد: هدف از تشکیل این کارگروه  ترویج، گسترش و نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت، گرامیداشت دوران پر افتخار دفاع مقدس و تجلیل از حماسه سازان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی افزود: نظارت و هماهنگی، انسجام بخشی فعالیت های فرهنگی حوزه ایثار و شهادت، ارتقای سطح دانش و آگاهی عمومی نسبت به فرهنگ ایثار و شهادت و اتخاذ شیوه های مدیریتی و تشویقی به منظور تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت از جمله وظایف این کارگروه است.

غفاری در خصوص ترکیب اعضای این کارگروه گفت: فرمانداران به عنوان روسای کارگروه، ائمه جمعه مراکز شهرستان ها، معاونان سیاسی، امنیتی و برنامه ریزی فرمانداران، نماینده یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهرستان ها، روسای ادارات بنیاد شهید و امور ایثار گران، فرماندهان ارتش، سپاه و نیروی انتظامی مستقر در شهرستان ها، از جمله اعضاء این کارگروه محسوب می شوند.

رییس کارگروه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خراسان رضوی بیان کرد: سایر دستگاه های اجرایی نیز به تناسب در برنامه ها و جلسات کارگروه مشارکت خواهند داشت.

غفاری از تصویب کلیات ویژه برنامه های ستاد یادواره شهدای زن استان ذیل برنامه های کنگره شهدای زن کشور که 5 اسفند ماه برگزار می شود خبر داد.
 

کد مطلب 1761396

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