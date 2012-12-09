نابسامانی حمل و نقل شهری گلستان/ جولان تاکسی دربستی و مسافربرهای شخصی

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر حدود هزار و 394 دستگاه مینی بوس، 342 دستگاه سواری و 5500 دستگاه تاکسی درون شهری در 26 شهر گلستان فعالیت می کنند.

خرابی جایگاه های سی ان جی بویژه در مرکز گلستان از جمله مشکلاتی است که رانندگان تاکسی با آن دست و پنچه نرم می کنند.

معطلی چندساعته در صفهای سوخت

یک راننده تاکسی گرگان در این زمینه می گوید: در مرکز استان پنج جایگاه گاز وجود دارد که سه جایگاه همیشه خراب است و به این خاطر روزانه چند ساعت باید در صف بایستیم.

وی اظهار داشت: روزی دو سرویس گاز می زنیم و برای هر نوبت باید دو تا سه ساعت در صف معطل مانیم.

راننده دیگری با افزایش هزینه های قطعات خودرو گفت: قیمت یک واشر سیلندر که 15 هزار تومان بود به 50 هزار تومان افزایش یافت، این درحالیست که کرایه تاکسی تنها 50 تومان بیشتر شده است.

معضل مسافربرهای شخصی

فعالیت و وجود مسافربرهای شخصی از دیگر مشکلاتی است که هم شهروندان و هم فعالان حوزه حمل و نقل درون شهری به آن اشاره می کنند و خواهان ساماندهی این وضعیت هستند.

در عین حال به اذعان بسیاری از شهروندان برخی از رانندگان تاکسی بجای فعالیت در چرخه حمل و نقل ترجیح می دهند به شکل دربستی و خارج از محدوده فعالیت داشته باشند.

یک راننده گرگانی با انتقاد از فعالیت آزادانه مسافرهای شخصی در مسیرهای فعالیت تاکسی ها گفت: در ایستگاههای گرگان مسافربرهای شخصی آزادانه به جابجایی مسافر می پردازند و برخوردی با این مسئله صورت نمی گیرد.

راننده دیگری نیز با بیان اینکه روزانه 2500 تومان دیرکرد قسط تسهیلات پرداخت می کند، گفت: وجود مشکلات فراوان سبب شده تا دخل با خرج همخوانی نداشته باشد.

در عین حال برخی از رانندگان مینی بوس و کرایه سواری ترمینال گرگان نیز با بیان مشکلات خواهان توجه مسئولان امر در این زمینه شدند.

مسافربرهای شخصی گریبانگیر اتوبوس داران

یک راننده اتوبوس گفت: تمام فشارها روی رانندگان و مالکان اتوبوس است و حمایتهای بیشتری از این قشر نیاز است.

این راننده با اشاره به اینکه جلوی ورودی ترمینال، ماشین های شخصی زیادی صف کشیده اند و به جابجایی مسافران برون شهری می پردازند، خواهان نظارت بیشتر متولیان امر شد.

وی عنوان کرد: در گذشته با دادن برخی لوازم مانند لاستیک و لوازم یدکی حمایتهایی از فعالان حمل و نقل صورت می گیرفت ولی در چند سال اخیر ارائه این تسهیلات و خدمات قطع شده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان نیز با اشاره به برخی مشکلات فعالان حوزه حمل و نقل گفت: دادن لوازم یدکی وظیفه حمل و نقل نیست ولی در بخش تسهیلات به گواه آمار توجه خوبی در این بخش شده است.

مهدی میقانی بیان داشت: معظلی که در بخش حمل و نقل استان داریم این است که شرکتها ناوگانی از خود ندارند درحالیکه حمل و نقل روز جهان اینگونه نیست.

وی عنوان کرد: وقتی بحث اعطای تسهیلات زودبازده به بخش حمل و نقل بود، از تمامی مدیران شرکتهای حمل و نقل دعوت شد تا اگر درخواستی دارند برای مالک شدن شرکت های حمل و نقل اقدام کنند.

وی بیان داشت: اغلب شرکتهای حمل و نقل از خود ماشین ندارند و در بخش باربری نیز شرکت به دلیل کمبود ناوگان براحتی نمی تواند به متقاضی قول همکاری دهد.

مدیرکل حمل نقل و پایانه های گلستان درباره مشکلات ترمینال گرگان گفت: مدیریت ترمینال و پایانه ها با شهرداری است.

مشکلات سی ان جی ها رفع می شود

مدیرکل دفتر شهری استانداری گلستان نیز با اشاره به مشکلات سی ان جی های استان و گرگان گفت: کارگروه سی ان جی استان مشکلات را در حال بررسی دارد.

سید رضا سید النگی بیان داشت: در گرگان دو جایگاه اختصاص به آژانس ها و تاکسی های اختصاص دارد و سیستم این جایگاه های به کلی عوض و مشکل رفع شد.

ساماندهی مسافربرها

وی اظهار داشت: در گرگان شش جایگاه سی ان جی داریم که برابر ظرفیت های تعریف شده در استان نیز 42 جایگاه فعال داریم که مطابق استاندارد است.

سید النگی، یکی از مشکلات را وجود مسافربرهای شخصی دانست و گفت: ساماندهی مسافربرهای شخصی از پایان بهمن ماه 86 در دستور کار قرار دادیم که شناسایی شدند.

به گزارش مهر، درحالی مسئولان از ساماندهی مسافربرهای شخصی و رفع مشکل جایگاههای سی ان جی خبر می دهند که این مشکلات همچنان گریبانگیر حمل و نقل درون شهری گلستان است و فعالان این حوزه را رنج می دهد.