به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که بیش از 28 کشور جهان حضور داشتند، جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار برخی از آثار و صنایع دستی همچون ظروف مینا کاری، خاتم کاری، منبت کاری و سنگ تراشه را در کنار جاذبه های گردشگری ایران به نمایش گذاشت.

حسین ابراهیمی، کارشناس سیاسی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لهستان و آکرودیته لیتوانی در این باره گفت: بیش از 4 هزار نفر از غرفه کشورمان به دلیل تنوع محصولات، اقلام فرهنگی و صنایع دستی بازدید کردند.

جمهوری لیتوانی در شمال شرق اروپا قرار دارد و عضو اتحادیه اروپاست.