فیلمبرداری "چ" ادامه دارد/ نرسیدن به جشنواره مربوط به مراحل فنی است

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری سکانس‌های پایانی این فیلم هم اکنون در دکوری در تهران انجام می‌شود و به زودی نیز به پایان می‌رسد. شنیده‌ها حاکی است که رسیدن و نرسیدن این فیلم به جشنواره ربطی به فیلمبرداری و اخباری منتشرشده درباره حضور نیافتن عرب‌نیا در صحنه فیلمبرداری ندارد و به مراحل فنی فیلم مربوط می‌شود.

پروژه سینمایی "چ" جلوه‌های ویژه عظیمی دارد و ممکن است این بخش از کار باعث شود که فیلم برای جشنواره فجر امسال آماده نشود اما عوامل در تلاشند که اولین نمایش "چ" در این رویداد باشد.

فیلم سینمایی "چمران" تازه‌ترین فیلم سینمایی ابراهیم حاتمی‌کیا است که با توجه به موضوع محوری آن یعنی رشادت‌های شهید مصطفی چمران در دوران دفاع مقدس به‌نوعی بازگشت این فیلمساز به سینمای جنگ تعبیر شده‌است. فریبرز عرب‌نیا، مریلا زارعی، بابک حمیدیان و... از بازیگران این فیلم هستند.

پیش از این تهیه‌کننده فیلم مهدی کریمی بود که بنا به دلایلی و مشکلاتی که برای وی پیش آمد، هم اکنون بنیاد سینمایی فارابی تولید را برعهده دارد. فیلمبرداری این فیلم از مردادماه آغاز شده است.

مهدی حسینی‌وند تدوین را از مدتی قبل همزمان با فیلمبرداری آغاز کرده بود و هم اکنون ادامه دارد. همچنین بهزاد عبدی نیز ساخت موسیقی این پروژه را برعهده دارد.

حاتمی‌کیا از جمله کارگردان‌هایی است که غالبا ساخت و نمایش فیلم‌هایش در جشنواره و اکران عمومی با حاشیه‌های زیادی روبه رو می‌شود؛ از خبرهایی درباره توقیف و ممیزی و تا این روزها که اختلاف با بازیگر نقش اول مرد به گوش می‌رسد که البته گفته می‌شود نرسیدن فیلم به جشنواره ربطی به این مسایل ندارد. گرچه این امکان هم وجود دارد که در دقیقه 90 این اثر به جشنواره هم برسد.