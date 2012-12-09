حوزه و شورای عالی انقلاب فرهنگی تعامل مطلوبی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری به مناسبت سالروز تاسیس شورای انقلاب فرهنگی گفت: به ‌نظر بنده تاسیس شورای تخصصی حوزوی یکی از بهترین مصوبات و ابتکارات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره اخیر است.

وی افزود: با تاسیس شورای تخصصی حوزوی، خوشبختانه ما شاهد هماهنگی خوبی بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی مدیریت حوزه علمیه هستیم.



استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی با دقت نظر، افرادی را در این شورای تخصصی منصوب کرده است که هم در امور مربوط به حوزه علمیه صاحب‌نظر هستند و هم در امور علمی و فرهنگی متخصص هستند.



حجت‌الاسلام حسینی بوشهری گفت: خوشبختانه شورای عالی انقلاب فرهنگی دست شورای تخصصی حوزوی را در تصویب مقررات مورد نیاز باز گذاشته و این شورای تخصصی نیز با ریاست حجت‌الاسلام دکتر پارسانیا موضوعات خوبی را در دستور کار دارد.



وی افزود: شورای تخصصی حوزوی با ارتباط خوبی که با بدنه حوزه‌های علمیه از صدر آن که مراجع معظم تقلید هستند، تا رده‌های پائین‌تر که اساتید و طلاب را در بر می‌گیرند، می‌تواند دغدغه‌های فرهنگی جامعه حوزوی را به همراه راه‌حل‌های کارشناسی به شورای علی انقلاب فرهنگی منعکس کند.



مدیر حوزه های علمیه کشورادامه داد: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم ارتباط خوبی با شورای تخصی حوزوی دارد و امروز بحمدلله شورای تخصصی حوزوی در نقش کارشناس مجرب و معتمد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام وظیفه می‌کند.



امام جمعه قم افزود: اسناد مهمی مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش پیش از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ‌صورت دقیق و جز به‌ جز در شورای تخصصی حوزوی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و امروز می‌توانیم بگوییم، این اسناد کاملا بر معارف غنی دین مبین اسلام مبتنی هستند.



حجت‌الاسلام حسینی بوشهری ادامه داد: اینجا باید به این نکته اشاره کنم که اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به‌عنوان یک تکلیف توسط دستگاه‌های مسئول تلقی شود.



استاد حوزه علمیه در پایان درباره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون اختیار اعطای مجوزهای علمی توسط شورای عالی مدیریت حوزه علمیه نیز گفت: این مصوبه بسیار به‌جا و خوب بود که مورد تقدیر علمای معظم هم قرار گرفت، زیرا در راستای به رسمیت شناختن استقلال نهاد دیرپا و ریشه‌دار حوزه علمیه در فعالیت‌های علمی خود بود و اکنون شورای اعطای مجوزهای علمی زیر نظر شورای عالی مدیریت حوزه طبق این مصوبه مشغول انجام وظیفه است.