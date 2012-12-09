زمان انتظار مسافران خط یک قطار شهری مشهد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حمیدزاده با اشاره به مشکلات رخ داده برای برخی از شهروندان در اثر کاهش یک واگن از قطارشهری، اظهار کرد: این کاهش واگن برای تست یکی از سامانه‌های تضمین ایمنی تردد قطارها سیگنالینگ است.

سخنگوی شرکت قطار شهری مشهد افزود: یکی از سامانه‌های تضمین ایمنی تردد قطارها سیگنالینگ است که در خط یک قطارشهری با همکاری دو شرکت ایرانی و خارجی طراحی و نصب شده است و به صورت خودکار حداکثر سرعت قطار را کنترل و با مسیردهی به قطارها از نزدیک شدن دو قطار به یکدیگر و برخورد آنی حتی در صورت خطای راهبر جلوگیری می‌کند.

حمیدزاده با بیان اینکه سامانه فوق برای اعزام قطارها در سه دقیقه طراحی شده است، تصریح کرد: برای اطمینان از عملکرد صحیح سامانه فوق ملزم به کاهش سرفاصله زمانی به حدود چهار دقیقه در ساعت اوج تقاضای سفر شدیم.

سخنگوی شرکت قطار شهری مشهد تاکید کرد: شهروندانی که از قطارشهری در ترددها استفاده می‌کنند، نگران کم شدن یک واگن نباشند چرا که به دنبال این امر نه تنها زمان انتظار چهار دقیقه نسبت به قبل کاهش یافته بلکه تعداد قطارها از 12 به 15 عدد افزایش یافته است.

حمیدزاده گفت: زمان پایان تست فوق مشخص نیست، اما در زمان اجرا که قطارها با دو واگن تردد خواهند کرد، مسافران از راحتی گذشته برخوردار بوده و همچنین تعداد مسافران جابه‌جا شده در طول روز نیز افزایش خواهد یافت.

وی افزود: با کم شدن یک واگن، استهلاک نیز در واگن‌ها به شدت کاهش خواهد یافت.