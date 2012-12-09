ایجاد وحدت میان اصولگرایان و رسیدن به کاندیدای واحد در دستور کار ایثارگران قرار گرفت

احمد نجابت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه شب گذشته جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ، اظهارداشت: در این جلسه نظرات مختلفی پیرامون انتخابات مطرح شد و در پایان اعضا با اکثریت آراء بر وحدت اصولگرایان در انتخابات و رسیدن به یک کاندیدای واحد تاکید کردند.

وی افزود: در این جلسه قرار شد جمعیت ایثارگران برای وحدت میان اصولگرایان راهکار پیدا کند هرچند که برایش تاکنون این اقدام هزینه داشته و خواهد داشت.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران، با تاکید برآنکه میان اصولگرایان اختلاف سلیقه وجود دارد و این امر قابل کتمان نیست تصریح کرد: تفرقه و تعدد کاندیداها موجب از بین رفتن تمام زحمات جریان اصولگرایی می شود و با توجه به وضعیت منطقه و جهان وحدت نیروها ضروری است .

وی ادامه داد: دشمنان خارجی و غفلت زدگان داخلی به دنبال ایجاد تفرقه میان اصولگرایان و استفاده از فرصت اختلاف افکنی هستند؛ بنابراین وحدت و گذشتن از منافع حزبی و تشکیلاتی تنها راه خنثی کردن توطئه دشمنان است و جمعیت ایثارگران نیز بر این امر تاکید دارد.

نجابت با اشاره به اقدامات جمعیت ایثارگران برای دست یافتن به راهکار وحدت ، گفت: ایثارگران تا کنون با بعضی از گروهها ارتباط داشته و به زودی با بزرگان ، صاحب نظران از قشرهای مختلف ملاقات و با کسانیکه امتحان خود را پس داده اند ، در این خصوص رایزنی هایی خواهد داشت تا از نظرات آنان استفاده کند.

وی با اشاره تلاش ایثارگران و رهپویان برای ایجاد وحدت میان اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم، تصریح کرد: حسین فدائی و علیرضا زاکانی برای ایجاد وحدت میان گروهها حتی گفته بودند که نام ما را از لیست بردارید و اسم هرکسی را می خواهید بگذارید و ایثارگران هم هزینه وحدتش را داد.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران، با بیان اینکه زمزه داشتن 3 و یا 4 کاندیدا از داخل جریان اصولگرایی شنیده می شود ، گفت: باید به سمت داشتن یک کاندیدای واحد برویم.

وی در پاسخ به این سوال که برای رسیدن به وحدت با چه گروههایی مذاکره خواهید داشت؟ گفت: برای رسیدن به وحدت ممکن است مذاکره با تمام گروهها از جمله پایداری و ایستادگی نیز داشته باشیم.

نجابت، همچنین در پاسخ به این سوال که ممکن است با هاشمی رفسنجانی به عنوان یک صاحب نظر برای رسیدن به وحدت مشورت کنید، خاطرنشان کرد: هاشمی نظراش پیرامون وحدت را در قالب دولت وحدت ملی مطرح کرده است و چون ما این نوع وحدت اعتقاد نداریم آقای هاشمی در برنامه ما نخواهد بود.