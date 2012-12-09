نامه سرگشاده شرکت تعاونی مطبوعات کشور به رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر،علی اکبر بهبهانی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات کشور در نامه سرگشاده ای به محمود احمدی نژاد، نسبت به آینده فعالیت مطبوعات کشور ابراز نگرانی کرده است.

وی همچنین خواستار رسیدگی سریع به وضعیت کاغذ و افزایش سرسام آور و چند برابری قیمت آن و تخصیص 30 درصد از سوبسید معمول به نشریات شد.

متن نامه سرگشاده مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات کشور به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور که یک نسخه از آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته، چنین است:

«همانطوری که استحضار دارید وضعیت کاغذ و افزایش سرسام آور و چند برابری قیمت و از طرفی تخصیص 30 درصد از سوبسید معمول به نشریات، تشویش و نگرانی عمیقی را باعث شده تا جایی که 1700 صاحب امتیاز و مدیرمسئول عضو شرکت تعاونی مطبوعات کشور که قدیمیترین و بزرگترین تشکل صنفی مطبوعاتی رسمی کشور به شمار می آید، تقاضای ملاقات با جنابعالی را به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور دارند. اینک و در این برهه حساس که بی توجهی اقتصادی به مطبوعات، قشر عظیم نمایندگان رکن چهارم دموکراسی را ناامید و در آستانه تعطیلی مطبوعات قرار داده است، استدعا دارد موافقت بفرمایید در اسرع وقت، هیئت مدیره شرکت تعاونی مطبوعات کشور از طرف جامعه مطبوعات افتخار دیدار با آن جناب را داشته باشند».