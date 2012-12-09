مشهد میزبان نخستین همایش روند معماری و طراحی شهری در اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله دوره روند معماری و طراحی شهری در اروپا در سه مرحله تئوری و کارگاه تخصصی در مشهد و مدرسه تابستانی در اتریش برگزار می شود که معماری و بازی، دغدغه های کالبد بخشی به هویت در عصر معماری مدرن و میراث به عنوان شانسی برای ساختن قدیم و جدید از محورهای مرحله اول این همایش در مشهد است.

در این دوره دانش آموختگان به مهارت های ساخت بر مبنای مبانی دور اول خواهند پرداخت.

دوره دوم کنفرانس در اسفند ماه سال جاری در مشهد با محورهای برنامه ریزی و حفاظت در مناطقی که از لحاظ معماری تاریخی مهم هستند، شهر دیجیتال، رویکردهای زیبا سازی محیطی و زیبا شناختی شهری در اروپا، مسابقه معماری، دستورالعمل ها و قوانین، سیاست های مدیریت شهری و مسکن در مناطق شهری اروپا، شهر و رسانه و افق های نو، طراحی گرافیکی، تیپوگرافی و معماری برگزار می شود.

دوره سوم کنفرانس نیز در تیر ماه 92 به مدت 10 روز در دانشگاه وبستر وین برگزار می شود.

برنامه های این دوره از کنفرانس شامل بازدید از مرکز تاریخی وین و مناطق حفاظت شده، ملاقات با ارگان های شهرداری محلی در وین، گشت معماری در وین با حضور مقامات محلی و بازدید از دفترهای محلی معماری و کارخانه های تولید مصالح ساختمانی خواهد بود.