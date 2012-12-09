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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۵

همامی دیدارهای ذوب‌آهن تا پایان فصل را از دست داد/ پارگی رباط صلیبی

همامی دیدارهای ذوب‌آهن تا پایان فصل را از دست داد/ پارگی رباط صلیبی

اصفهان – خبرگزاری مهر: دروازه‌بان تیم فوتبال ذوب‌آهن به دلیل پارگی رباط صلیبی دیدارهای ذوب‌آهن تا پایان نیم‌فصل نخست لیگ برتر را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود همامی که در هفته‌های گذشته به دلیل مصدومیت نتوانست در ترکیب ذوب‌آهن به میدان برود و در تمرینات این تیم نیز غایب بود، امروز رباط صلیبی خود را جراحی می‌کند.

این بازیکن هفته گذشته متوجه شد که باید رباط صلیبی خود را جراحی کند و دیدارهای ذوب‌آهن تا پایان نیم‌فصل دوم را از دست خواهد داد.

مسعود همامی که فصل گذشته در شهرداری تبریز به میدان می‌رفت، از ابتدای فصل جاری به ذوب‌آهن پیوست و عملکرد خوبی در این تیم اصفهانی از خود به نمایش گذاشت.

این بازیکن پیش از دیدار تیمش مقابل پرسپولیس تهران مصدوم شد و به دلیل مصدومیت دیگر نتوانست برای ذوب‌آهن به میدان برود.

با توجه به شرایط مسعود همامی، ‌ذوبی‌ها باید طی روزهای آینده به فکر جذب یک دروازه‌بان در تیم خود باشند.

کد مطلب 1761419

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