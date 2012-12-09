به گزارش خبرنگار مهر، مسعود همامی که در هفته‌های گذشته به دلیل مصدومیت نتوانست در ترکیب ذوب‌آهن به میدان برود و در تمرینات این تیم نیز غایب بود، امروز رباط صلیبی خود را جراحی می‌کند.

این بازیکن هفته گذشته متوجه شد که باید رباط صلیبی خود را جراحی کند و دیدارهای ذوب‌آهن تا پایان نیم‌فصل دوم را از دست خواهد داد.

مسعود همامی که فصل گذشته در شهرداری تبریز به میدان می‌رفت، از ابتدای فصل جاری به ذوب‌آهن پیوست و عملکرد خوبی در این تیم اصفهانی از خود به نمایش گذاشت.

این بازیکن پیش از دیدار تیمش مقابل پرسپولیس تهران مصدوم شد و به دلیل مصدومیت دیگر نتوانست برای ذوب‌آهن به میدان برود.

با توجه به شرایط مسعود همامی، ‌ذوبی‌ها باید طی روزهای آینده به فکر جذب یک دروازه‌بان در تیم خود باشند.