به گزارش خبرنگار مهر، مسعود همامی که در هفتههای گذشته به دلیل مصدومیت نتوانست در ترکیب ذوبآهن به میدان برود و در تمرینات این تیم نیز غایب بود، امروز رباط صلیبی خود را جراحی میکند.
این بازیکن هفته گذشته متوجه شد که باید رباط صلیبی خود را جراحی کند و دیدارهای ذوبآهن تا پایان نیمفصل دوم را از دست خواهد داد.
مسعود همامی که فصل گذشته در شهرداری تبریز به میدان میرفت، از ابتدای فصل جاری به ذوبآهن پیوست و عملکرد خوبی در این تیم اصفهانی از خود به نمایش گذاشت.
این بازیکن پیش از دیدار تیمش مقابل پرسپولیس تهران مصدوم شد و به دلیل مصدومیت دیگر نتوانست برای ذوبآهن به میدان برود.
با توجه به شرایط مسعود همامی، ذوبیها باید طی روزهای آینده به فکر جذب یک دروازهبان در تیم خود باشند.
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