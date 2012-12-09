  1. عناوین کل
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۶

آوج عنوان کرد:

فراخوان چهارمین جشنواره مطالعات قرآنی دانشجویان در کردستان توزیع شد

فراخوان چهارمین جشنواره مطالعات قرآنی دانشجویان در کردستان توزیع شد

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد کردستان از توزیع فراخوان چهارمین جشنواره مطالعات قرآنی دانشجویان ایران در راستای افزایش آگاهی دانشجویان از لزوم وجود دین در زندگی در سطح دانشگاه های استان خبرداد.

مجید آوج در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ترویج آثار و اندیشه‌ های اندیشمندان اسلامی بین آحاد جامعه، اعتلاء فرهنگ کتابخوانی بین دانشجویان و عموم جامعه، افزایش آگاهی دانشجویان از لزوم وجود دین در زندگی، ارتقاء سطح علمی و قرآنی عموم جامعه و توجه به مبانی تحول در سبک زندگی ایمانی از اهداف برگزار چهارمین جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجویان است.

وی بیان کرد: چهارمین جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجویان ایران در بخش های حضوری، مکاتبه ای، اینترنتی، پیامکی، فراخوان مقالات، کرسی های آزاد اندیشی و نشست های تخصصی برگزار می شود.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد کردستان افزود: بخش برگزاری نشست ها و مسابقه کتابخوانی در سطح دانشگاه‌ های استان کردستان برگزار می شود.

آوج با بیان اینکه فراخوان مسابقه کتابخوانی "کتاب و گستره دین" در کردستان توزیع می شود، اعلام کرد: این مسابقه کتابخوانی یکی از بخش های چهارمین جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجویان است.

وی افزود: منبع این مسابقه کتاب "گستره دین" و ویراستی از کتاب "انتظار بشر از دین" نوشته آیت الله جوادی آملی است.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد کردستان ادامه داد: این آزمون به صورت همزمان در نیمه دوم بهمن ماه سال جاری در تمام دانشگاه‌ های کشور و به صورت تستی برگزار می شود که مکان برگزاری آزمون توسط ستاد اجرایی استان ها تعیین می شود.

آوج عنوان کرد: علاقمندان به شرکت در این مسابقه برای دریافت کتاب منبع می توانند به معاونت فرهنگی دانشگاه های سطح استان و یا معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد کردستان مراجعه کنند.

کد مطلب 1761421

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید