فراخوان چهارمین جشنواره مطالعات قرآنی دانشجویان در کردستان توزیع شد

مجید آوج در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ترویج آثار و اندیشه‌ های اندیشمندان اسلامی بین آحاد جامعه، اعتلاء فرهنگ کتابخوانی بین دانشجویان و عموم جامعه، افزایش آگاهی دانشجویان از لزوم وجود دین در زندگی، ارتقاء سطح علمی و قرآنی عموم جامعه و توجه به مبانی تحول در سبک زندگی ایمانی از اهداف برگزار چهارمین جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجویان است.

وی بیان کرد: چهارمین جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجویان ایران در بخش های حضوری، مکاتبه ای، اینترنتی، پیامکی، فراخوان مقالات، کرسی های آزاد اندیشی و نشست های تخصصی برگزار می شود.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد کردستان افزود: بخش برگزاری نشست ها و مسابقه کتابخوانی در سطح دانشگاه‌ های استان کردستان برگزار می شود.

آوج با بیان اینکه فراخوان مسابقه کتابخوانی "کتاب و گستره دین" در کردستان توزیع می شود، اعلام کرد: این مسابقه کتابخوانی یکی از بخش های چهارمین جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجویان است.

وی افزود: منبع این مسابقه کتاب "گستره دین" و ویراستی از کتاب "انتظار بشر از دین" نوشته آیت الله جوادی آملی است.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد کردستان ادامه داد: این آزمون به صورت همزمان در نیمه دوم بهمن ماه سال جاری در تمام دانشگاه‌ های کشور و به صورت تستی برگزار می شود که مکان برگزاری آزمون توسط ستاد اجرایی استان ها تعیین می شود.

آوج عنوان کرد: علاقمندان به شرکت در این مسابقه برای دریافت کتاب منبع می توانند به معاونت فرهنگی دانشگاه های سطح استان و یا معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد کردستان مراجعه کنند.