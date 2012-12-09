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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۰

با استقبال خانواده ها؛

گفتمان دینی مولفه های خانواده سالم در شهرستان سقز برگزار شد

گفتمان دینی مولفه های خانواده سالم در شهرستان سقز برگزار شد

سقز - خبرگزاری مهر: گفتمان دینی مولفه های خانواده سالم با حضور جمعی از خانواده های سقزی به همت اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این گفتمان دینی روز شنبه و با حضور و استقبال خانواد ها در شهرستان سقز برگزار شد.

استاد گفتمان های دینی شهرستان سقز در مسجد امام علی (ع) برگزار شد، اظهار داشت: قرآن کریم تحکیم و بنیان خانواده را بسیار مقدس و بی نظیر بیان می کند از این رو باید با قرآن کریم مانوس شد و از تمامی دستورات آن پیروی کرد.

فاضل محمودی با اشاره به اینکه اگر بنیان خانواده ها سست شود یکی از دلایل اصلی آن دوری از آموزه های دینی و مبانی اسلامی است، افزود: اما باید توجه کرد که مشکل از ما است که با این کتاب قانون الهی بیگانه هستیم.

وی ادامه داد: قرآن می خوانیم اما بهر‌ه ای از نصایح و اندرزها و هشدارها و برنامه های آن نمی بریم زیرا به صورت عمیق دنبال آن را نمی گیریم و به آن بی اعتنایی می کنیم.

این استاد گفتمان های دینی ادامه داد: قرآن کریم برای همه مراحل زندگی بشریت برنامه دارد، راه نشان می دهد و مفسیرین و علمای دین این مسائل را به خوبی با زبان ساده بیان کرده اند که تربیت در اسلام امری اساسی است و تربیت اگر قرآنی باشد زندگی سمت و سوی مثبت و ارزشی به خود می گیرد.

محمودی یادآور شد: قرآن کریم همچنین به ارتباط و تعامل و شیوه حضور فرزندان در خانواده با والدین اشاره مستقیم کرده و احترام فرزندان به والدین را نیز مورد تاکید قرار داده است.

وی بیان کرد: امروز چشم و هم چشمی و مهریه سنگین بلای خانواده ها شده است از این رو عفت، حیا، پاکدامنی و صداقت در رفتار و گفتارها بر خانواده تاثیر مستقیم دارد زیرا کسی که ایمان داشته باشد حیا دارد.

استاد گفتمان های دینی اسلام را دین حیا، عفت، پاکی و صداقت برشمرد و گفت: خانواده سالم با فکر سالم به وجود می آید و فکر سالم نیز با رفتار درست و گفتار صحیح و برنامه ریزی اصولی برای جایگاه خانواده حائز اهمیت و تحقق پذیر است.

محمودی افزود: همه می دانند اغلب فرزندانی که دچار مشکل اخلاقی و بحران فکری می شوند والدینی معتقد ندارند از این رو ضروری است والدین با داشتن اعتقادات قوی و توجه به مبانی دینی و قرآنی زمینه رشد و شکوفایی فرزندان خود را در خانواده ای سالم برای ورود به جامعه ای سالم مهیا کنند.

گفتنی است گفتمان های دینی ویژه مساجد به منظور تبادل نظر و پاسخگویی به شبهات دینی و آگاه سازی بیشتر مردم با آموزه های دینی در حوزه خانواده و مسائل اجتماعی اجرا می شود.

کد مطلب 1761425

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