گفتمان دینی مولفه های خانواده سالم در شهرستان سقز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این گفتمان دینی روز شنبه و با حضور و استقبال خانواد ها در شهرستان سقز برگزار شد.

استاد گفتمان های دینی شهرستان سقز در مسجد امام علی (ع) برگزار شد، اظهار داشت: قرآن کریم تحکیم و بنیان خانواده را بسیار مقدس و بی نظیر بیان می کند از این رو باید با قرآن کریم مانوس شد و از تمامی دستورات آن پیروی کرد.

فاضل محمودی با اشاره به اینکه اگر بنیان خانواده ها سست شود یکی از دلایل اصلی آن دوری از آموزه های دینی و مبانی اسلامی است، افزود: اما باید توجه کرد که مشکل از ما است که با این کتاب قانون الهی بیگانه هستیم.

وی ادامه داد: قرآن می خوانیم اما بهر‌ه ای از نصایح و اندرزها و هشدارها و برنامه های آن نمی بریم زیرا به صورت عمیق دنبال آن را نمی گیریم و به آن بی اعتنایی می کنیم.

این استاد گفتمان های دینی ادامه داد: قرآن کریم برای همه مراحل زندگی بشریت برنامه دارد، راه نشان می دهد و مفسیرین و علمای دین این مسائل را به خوبی با زبان ساده بیان کرده اند که تربیت در اسلام امری اساسی است و تربیت اگر قرآنی باشد زندگی سمت و سوی مثبت و ارزشی به خود می گیرد.

محمودی یادآور شد: قرآن کریم همچنین به ارتباط و تعامل و شیوه حضور فرزندان در خانواده با والدین اشاره مستقیم کرده و احترام فرزندان به والدین را نیز مورد تاکید قرار داده است.

وی بیان کرد: امروز چشم و هم چشمی و مهریه سنگین بلای خانواده ها شده است از این رو عفت، حیا، پاکدامنی و صداقت در رفتار و گفتارها بر خانواده تاثیر مستقیم دارد زیرا کسی که ایمان داشته باشد حیا دارد.

استاد گفتمان های دینی اسلام را دین حیا، عفت، پاکی و صداقت برشمرد و گفت: خانواده سالم با فکر سالم به وجود می آید و فکر سالم نیز با رفتار درست و گفتار صحیح و برنامه ریزی اصولی برای جایگاه خانواده حائز اهمیت و تحقق پذیر است.

محمودی افزود: همه می دانند اغلب فرزندانی که دچار مشکل اخلاقی و بحران فکری می شوند والدینی معتقد ندارند از این رو ضروری است والدین با داشتن اعتقادات قوی و توجه به مبانی دینی و قرآنی زمینه رشد و شکوفایی فرزندان خود را در خانواده ای سالم برای ورود به جامعه ای سالم مهیا کنند.

گفتنی است گفتمان های دینی ویژه مساجد به منظور تبادل نظر و پاسخگویی به شبهات دینی و آگاه سازی بیشتر مردم با آموزه های دینی در حوزه خانواده و مسائل اجتماعی اجرا می شود.