اتاق فکر دهیاران در بخشداری مرکزی نظرآباد گشایش یافت

موسی قلیچ خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: اتاق فکر دهیاران با هدف هم اندیشی و ایجاد تعامل و وحدت رویه درارائه خدمات مطلوب در سطح روستاهای بخش مرکزی ایجاد شده است.



وی یادآور شد: این اقدام برای اولین بار در استان و به منظور استفاده از تخصص و نظر دهیاران و اقدامات علمی و کاربردی در روستاها صورت گرفته است.



وی افزود: طرح دهگردشی توسط کارشناسان بخشداری و دهیاران برای آشنایی میدانی با وضعیت روستاها و راهکارهای ارائه خدمات مطلوب انجام و در گروه کارشناسی پس از آسیب شناسی برای اجرا آماده می شود.

قلیچ خانی همچنین ایجاد پروژه‌های سودآور در روستاها که منجر به درآمدهای پایدار می شود را از دیگر اهداف شکل گیری اتاق فکر دهیاری ها عنوان کرد و گفت: می توانیم درآمدهای حاصل از این سودآوری ها را برای عمران و آبادانی روستاها به مصرف برسانیم.

وی افزود: تحقق توسعه پایدار روستایی و جلوگیری از اتلاف منابع از دیگر برنامه هایی است که در این طرح دنبال می شود.