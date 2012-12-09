کم لطفی و کم کاری در زندگی عمرانی جایی نداشت

پرویز بیگی حبیب‌آبادی، شاعر و دبیر سابق جشنواره بین‌المللی شعر فجر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درگذشت خلیل عمرانی گفت: در مورد عمرانی نکته‌ای را که می‌شود گفت این است که صمیمیت در تمام منش، حرکات، رفتار و گفتار وی بارز بود و نشانه‌هایی از آن را می‌شد در همه فعالیت‌های او یافت.

وی افزود: عمرانی را از حیث شخصیتی می‌توان فردی زلال دانست. فردی که بسیار بزرگوارانه و از صمیم قلب با اطرافیان و به ویژه شعرای جوان برخورد داشت و همین موضوع وی را ممتاز کرده بود و به همین خاطر شاید بی‌جهت نباشد که درباره شخصیت وی این شعر را زمزمه کنیم:

بهشت آنجاست کازاری نباشد/ کسی را با کسی کاری نباشد

بیگی افزود: مرحوم عمرانی در فضایی منحصر به خودش زندگی می‌کرد و وقتی از او با عنوان زلال یاد می‌کنیم به معنی آن است که در زندگی‌اش و تا جایی که من ایشان را می‌شناختم و می‌دیدم خیرش به همه رسید و تا جایی که توان داشت در بحث شعر نسبت به دوستان و شاگردانش کم لطفی و کم‌کاری نداشت.