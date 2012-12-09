منفعت طلبی در مدیریت اسلامی جایگاهی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد ناصری صبح یکشنبه با بیان این مطلب در جمع مدیران و مسئولان شهرستان شهرضا اظهار داشت: در یک جامعه اسلامی دو قشر روحانیون و مسئولان از وظایف مهم و تأثیر گذاری برخوردار هستند.
وی ادامه داد: روحانیون به عنوان یکی از موثرترین اقشار جامعه مطرح هستند که باید پس از اصلاح نفس خود در راستای بیداری انسانها در برابر شیاطین تلاش کنند.
استاد برجسته اخلاق با اشاره به جایگاه متعالی خدمت رسانی به مردم در حوزههای مختلف بیان داشت: همگان باید بدانند و آگاه باشند که انسانهایی که در زمینه حل مشکلات و مسایل مردم تلاش میکنند و از سوی دیگر به اصلاح و مبارزه با نفس میپردازند از جایگاه برجستهای در دنیا و آخرت برخوردار هستند.
آیت الله ناصری در ادامه با اشاره به وظایف مدیران و مسئولین در جامعه امروزی گفت: در حالی که جامعه ما با مشکلاتی مواجه است و از سوی دیگر دشمنان مسایل زیادی را برای کشور ایجاد کردهاند اما به لطف و عنایت حضرت ولی عصر(عج) تاکنون مملکت از شر دشمنان در امان مانده است.
وی در ادامه با تشریح لزوم دوری مدیران و مسئولین از امیال و منافع شخصی تصریح کرد: حفظ نظام و ولایت از واجبترین اعمالی است که در حال حاضر بر عهده همگان است و مدیران و مسئولان برای انجام این عمل بزرگ والهی باید از ثروتها و امیال دنیوی چشم پوشی کنند.
آیت الله ناصری ادامه داد: مسئولین و دست اندرکاران باید با استمداد از قرآن کریم و صبر و شکیبایی در برابر سختیها و ناملایمات در جهت رضایت مردم و حضرت پروردگار تلاش کنند تا زمینه تحقق تکامل حقیقی دنیوی و اخروی مهیا شود.
در ادامه این مراسم امام جمعه شهرضا طی سخنانی با اشاره به جایگاه برجسته شهرستان شهرضا در حوزههای علمی و فرهنگی اظهار داشت: فعالیت بیش از 10 دانشگاه و مدرسه علمیه در سطح این شهرستان حاکی از جایگاه فاخر علم و تقوا در بین مردم شهرضا است.
حجت الاسلام سیف الله یعقوبی ادامه داد: یکی از فعالیتهای شایستهای که با تلاش و پیگیری فرماندار شهرضا در سال جاری محقق شده برگزاری نشست مدیران و مسئولین شهرستان با اساتید حوزه و اخلاق است که در بسیاری از زمینهها راهگشا بوده است.
وی با اشاره به تعامل و وحدت مجموعه مدیران و مسئولین شهرضا در راستای حل مشکلات و نیازمندیهای مردم شهرستان گفت: در حال حاضر کشور ما در یک مقطع حساس قرار گرفته است و مجموعه مسئولین و مدیران باید با معنویتگرایی بیشتر زمینه خدمت رسانی شایسته را در سطح جامعه مهیا کنند.
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