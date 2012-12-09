به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اراکی، دبیرکل مجمع ، عصر روز گذشته 18 آذرماه در دومین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی که با پیام رئیس جمهوری افتتاح شد، ارتباطات اسلامی را یکی از بنیادی ترین عوامل اثرگذار در احیای هویت اسلامی دانست و بر نقش ارتباطات اسلامی در صیانت ازهویت اسلامی تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش ارتباطات اسلامی بین المللی در شکل گیری صیانت از هویت اسلامی ابراز داشت: توانایی و اقتدار جامعه و قدرت رویارویی در چالش ها و مشکلات، به میزان استواری هویت آن جامعه بستگی دارد.
اراکی پس از تبیین چگونگی شکل گیری هویت یک جامعه گفت: خاستگاه اصلی کنشهای اجتماعی، هویت آن جامعه است و منظومه به هم پیوسته معروفها و منکرهای مورد پذیرش هر جامعه، اندام درونی یا همان هویت اجتماعی آن جامعه را شکل می دهد.
دبیرکل مجمع در تبیین هویت جامعه اسلامی عنوان داشت: اساس و بنیاد هویت جامعه اسلامی در مرحله تئوری به وسیله قرآن کریم و در مقام تفسیر و تبیین توسط پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) تبیین شده است و از همین رو، وجود حضرت رسول(ص) محور وحدت جامعه اسلامی است.
آیت الله اراکی پس از اشاره به آیاتی از قرآن کریم درباره هویت جامعه اسلامی، به بحث ارتباطات بین المللی اسلامی پرداخت و گفت: این موضوع در سه محور «نقل و انتقالات معلومات» «رابطه همکاری و تعاون» و «وحدت در ارتباطات اجتماعی» قابل بررسی است و مبنا در نقل و انتقالات معلومات، راستی، در رابطه همکاری و تعاون، نیکی و فضیلت و مبنای ارتباطات اسلامی، یکسانی هویت های ارزشی است.
وی با بیان این که جهان امروز شاهد نبرد هویت است عنوان کرد: بدون شک بزرگترین چالش جهان معاصر، نبرد هویتهاست که در جنگ فرهنگها نمودار شده است و جهان امروز شاهد گستردهترین نبردهای نرم اجتماعی است.
آیت الله اراکی با اشاره به این که جنگ سرد یا نرم، جنگ بین فرهنگ هاست گفت: ملت های متخاصم، هر یک سعی دارد تا در این جنگ های نامرئی بر هویت کشورهای مقابل پیروز شود.
وی با بیان این که این نوع جنگ مختص عصر حاضر است گفت: این نوع جنگ در تاریخ وجود نداشته است و علت اصلی و عمده جنگ هویت و فرهنگ در عصر حاضر، گوهر تهاجم پیشه خصومتگرا و دیگر برانداز فرهنگ مادی گرای غرب است.
دبیرکل مجمع تأکید کرد: با توجه به چنین شرایطی، بزرگترین وظیفه بزرگان، علما و مسئولین تلاش در جهت صیانت از هویت اسلامی است.
وی اظهار داشت: نهضت بیداری امت اسلامی در حقیقت از حدود یک قرن پیش آغاز شد که هدف آن احیای هویت منزوی اسلامی بود. این بازگشت به هویت اگر چه دیر آغاز شد اما در مسیر پیشرفت و تکامل قرار گرفت تا آن جا که با رهبری احیاگر هویت اسلامی حضرت امام خمینی(ره) به اوج خود رسید و سرانجام به پیروزی انقلاب و تاسیس جمهوری اسلامی ایران منتهی گشت.
آیت الله اراکی عنوان کرد: با تأسیس جمهوری اسلامی، کار احیای هویت اسلامی از مرحله تئوری پردازی به مرحله عمل رسید و اکنون در مرحله ای هستیم که هویت اسلامی بار دیگر احیا شده است و پیروزیهای بی سابقه مقاومت اسلامی در لبنان، غزه، تونس، مصر و ... نشانه هایی از ظهور هویت اسلامی در سایر جوامع اسلامی در قالب بیداری اسلامی است.
وی به ضرورت هوشیاری در جریان احیای هویت اسلامی از انحراف تأکید کرد و گفت: یکی از بنیادیترین عوامل اثرگذار در احیای هویت اسلامی، ارتباطات اسلامی است که با فعالیت در نقل و انتقالات معلومات از یک سو و جهت دهی صحیح به خیزشهای اجتماعی نشأت گرفته از حیات مجدد هویت اسلامی در تضمین سلامت این خیزشها نقش ایفا کند و مانع نفوذ جریانهای وابسته به دشمنان اسلام در کالبد جامعه اسلامی نوین شود.
دبیرکل مجمع در پایان ضمن تأکید بر نقش ارتباطات در صیانت از هویت اسلامی عنوان داشت: مقصود از صیانت، ایجاد سپرهای حمایتی از یک سو و تقویت نیروی دفاع تهاجمی در برابر دشمنان فرهنگی از سوی دیگر است.
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