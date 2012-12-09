به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اراکی، دبیرکل مجمع ، عصر روز گذشته 18 آذرماه در دومین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی که با پیام رئیس جمهوری افتتاح شد، ارتباطات اسلامی را یکی از بنیادی ترین عوامل اثرگذار در احیای هویت اسلامی دانست و بر نقش ارتباطات اسلامی در صیانت ازهویت اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش ارتباطات اسلامی بین المللی در شکل گیری صیانت از هویت اسلامی ابراز داشت: توانایی و اقتدار جامعه و قدرت رویارویی در چالش ها و مشکلات، به میزان استواری هویت آن جامعه بستگی دارد.

اراکی پس از تبیین چگونگی شکل گیری هویت یک جامعه گفت: خاستگاه اصلی کنش‌های اجتماعی، هویت آن جامعه است و منظومه به هم پیوسته معروف‌ها و منکرهای مورد پذیرش هر جامعه، اندام درونی یا همان هویت اجتماعی آن جامعه را شکل می دهد.

دبیرکل مجمع در تبیین هویت جامعه اسلامی عنوان داشت: اساس و بنیاد هویت جامعه اسلامی در مرحله تئوری به وسیله قرآن کریم و در مقام تفسیر و تبیین توسط پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) تبیین شده است و از همین رو، وجود حضرت رسول(ص) محور وحدت جامعه اسلامی است.

آیت الله اراکی پس از اشاره به آیاتی از قرآن کریم درباره هویت جامعه اسلامی، به بحث ارتباطات بین المللی اسلامی پرداخت و گفت: این موضوع در سه محور «نقل و انتقالات معلومات» «رابطه همکاری و تعاون» و «وحدت در ارتباطات اجتماعی» قابل بررسی است و مبنا در نقل و انتقالات معلومات، راستی، در رابطه همکاری و تعاون، نیکی و فضیلت و مبنای ارتباطات اسلامی، یکسانی هویت های ارزشی است.



وی با بیان این که جهان امروز شاهد نبرد هویت است عنوان کرد: بدون شک بزرگترین چالش جهان معاصر، نبرد هویت‌هاست که در جنگ فرهنگ‌ها نمودار شده است و جهان امروز شاهد گسترده‌ترین نبردهای نرم اجتماعی است.