زیارتنامه پیامبر اعظم (ص) در سرزمین هنر و فرهنگ قرائت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، در نخستین جلسه ستاد بزرگداشت پیامبر اعظم (ص) در سنندج، اظهار داشت: احترام به مقام معنوی و قدسی رسول خاتم (ص) منحصر به زمان و مکان خاصی نبوده و بدون شک نشر مکارم اخلاقی و آشنایی عمومی با سیره والای پیامبر اعظم (ص) زمینه ساز تعالی و عزت روز افزون جامعه اسلامی است.

وی افزود: به منظور مقابله با اهانت ها و هتاکی های کشورهای غربی به سرکردگی آمریکای جهانخوار و صهیونیسم جهانی و توطئه های روزافزون آنان برای دور کردن مسلمانان از هویت اسلامیشان باید شخصیت والای پیامبر اعظم (ص) بیش از پیش برای همگان روشن شود و تلاش های گسترده ای در این حوزه صورت گیرد.

دبیر ستاد گرامیداشت پیامبراعظم (ص) با اشاره به برگزاری موفق مراسم زیارت پیامبر اعظم (ص) در مساجد کردستان در سال گذشته، ادامه داد: ارادت ویژه مردم متدین کردستان به شخصیت والای رسول الله (ص) و مشارکت گسترده آنان در برنامه فرهنگی و اعتقادی بر ضرورت توجه بیش از پیش دستگاه های متولی امر افزوده است.

میمنت آبادی یادآور شد: با توجه به تقارن روز 28صفر با روز جمعه و هماهنگی های به عمل آمده با شورای سیاست گذاری نماز جمعه مبنی بر برگزاری مراسم زیارت پیامبر اعظم (ص) در مصلاهای استان ضروری است که دستگاه های عضو این ستاد هماهنگی و انسجام حداکثری را برای اجرای هر چه باشکوه تر این مراسم معنوی در سطح استان داشته باشند.

وی افزود: بر اساس هماهنگی های به عمل مراسم قرائت زیارت پیامبراعظم (ص) روز جمعه و دو ساعت قبل از اقامه نماز جمعه در سطح مصلاهای استان برگزار می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان نیز در این جلسه اظهار داشت: دهه سوم صفر مصادف با آغاز هفته وقف بوده و این اداره کل علاوه بر اجرای برنامه های مرتبط با این هفته و مناسبت های مذهبی در ماه صفر آمادگی کامل دارد که با محوریت امامزادگان و اماکن زیارتی استان و به ویژه مساجد شهرها و روستاها در اجرای مراسم پرفیض دعای پیامبر اعظم (ص) مشارکتی گسترده داشته باشد.

سلمان روحی افزود: اطلاع رسانی و نقش تاثیرگذار رسانه ها در تبین مباحث فرهنگی و اعتقادی بر کسی پوشیده نبوده و امید است علاوه بر هماهنگی و انسجام دستگاه های متولی امر شاهد تلاش و فعالیت گسترده رسانه ها نیز در این خصوص باشیم.