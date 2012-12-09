تلفات رانندگی باید به 19 هزار نفر کاهش یابد/18 هزار تیم در جاده های کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح یکشنبه در مراسم رزمایش آغاز طرح زمستانی که در پیست آبعلی برگزار شد، اظهار داشت: امسال باید میزان تلفات رانندگی به 19 هزار نفر کاهش یابد اگر چه این عدد هم بسیار زیاد است و شاید با میزان تلفات جنگ در هر سال برابر باشد. کاهش کشته های رانندگی نیازمند سرمایه گذاری بیشتری است و باید کارهای بزرگی انجام داد.

وی افزود: البته در حوزه امداد و نجات کار خوبی انجام شده است چرا که در گذشته از هر3 مصدوم حوادث ترافیکی 2 نفر جان خود را از دست می دادند اما امروز این آمار به یک نفر کاهش یافته است.



احمدی مقدم خواستار توسعه راهها و حمل و نقل عمومی شد و تاکید کرد: باید در توسعه راهها، حمل و نقل عمومی و ایمنی خودروها سرمایه گذاری کرده و با اقدامات فرهنگی و فرهنگ سازی رانندگان را به سمت رعایت قانون سوق دهیم.



فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه در 7 سال اخیر تلفات رانندگی یک سوم کاهش یافته است افزود: این آمار هنوز هم قابل کاهش است اما نیاز به روشهای مکمل دیگر همانند توسعه حمل و نقل عمومی دارد.



وی ادامه داد: تکمیل زیرساختها به تلاش و هزینه نیاز دارد و شاید تا 20 سال نیز به طول بیانجامد.



احمدی مقدم با اعلام اینکه کاهش تلفات رانندگی در سال گذشته 14 درصد بود اما این آمار در نیمه نخست 6 درصد است، گفت: باید با تلاش دستگاهها و همراهی مردم این عدد حفظ شود.



وی در پایان گفت: در طرح زمستانی امسال 18 هزار تیم با 90 هزار نیروی ثابت حضور دارند.