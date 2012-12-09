۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۶

تلفات رانندگی باید به 19 هزار نفر کاهش یابد/18 هزار تیم در جاده های کشور

فرمانده نیروی انتظامی گفت: تلفات حوادث رانندگی در سال جاری باید به 19 هزار نفر کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح یکشنبه در مراسم رزمایش آغاز طرح زمستانی که در پیست آبعلی برگزار شد، اظهار داشت: امسال باید میزان تلفات رانندگی به 19 هزار نفر کاهش یابد اگر چه این عدد هم بسیار زیاد است و شاید با میزان تلفات جنگ در هر سال برابر باشد. کاهش کشته های رانندگی نیازمند سرمایه گذاری بیشتری است و باید کارهای بزرگی انجام داد.

وی افزود: البته در حوزه امداد و نجات کار خوبی انجام شده است چرا که در گذشته از هر3 مصدوم حوادث ترافیکی 2 نفر جان خود را از دست می دادند اما امروز این آمار به یک نفر کاهش یافته است.
 
احمدی مقدم خواستار توسعه راهها و حمل و نقل عمومی شد و تاکید کرد: باید در توسعه راهها، حمل و نقل عمومی و ایمنی خودروها سرمایه گذاری کرده و با اقدامات فرهنگی و فرهنگ سازی رانندگان را به سمت رعایت قانون سوق دهیم.
 
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه در 7 سال اخیر تلفات رانندگی یک سوم کاهش یافته است افزود: این آمار هنوز هم قابل کاهش است اما نیاز به روشهای مکمل دیگر همانند توسعه حمل و نقل عمومی دارد.
 
وی ادامه داد: تکمیل زیرساختها به تلاش و هزینه نیاز دارد و شاید تا 20 سال نیز به طول بیانجامد.
 
احمدی مقدم با اعلام اینکه کاهش تلفات رانندگی در سال گذشته 14 درصد بود اما این آمار در نیمه نخست 6 درصد است، گفت: باید با تلاش دستگاهها و همراهی مردم این عدد حفظ شود.
 
وی در پایان گفت: در طرح زمستانی امسال 18 هزار تیم با 90 هزار نیروی ثابت حضور دارند.
