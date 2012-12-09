به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تنها یک مرحله به پایان دیدارهای مقدماتی رقابت‌های قهرمانی بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های برتر کشور در گروه‌های اول و دوم باقی مانده است، در شهر اصفهان دیدارهای مرحله سوم گروه نخست با جدال چهار مدعی برگزار شد و ایثار قم عنوان قهرمانی را کسب کرد.



بر اساس برنامه انجمن بسکتبال با ویلچر کشورمان، تیم‌های بسکتبال با ویلچر ایثار قم، حفاری خوزستان، شهرداری رینه بابل و پیام ارتباطات اصفهان چهار تیم حاضر در گروه نخست مرحله مقدماتی بسکتبال با ویلچر قهرمانی لیگ برتر کشور به شمار می روند که در چهار مرحله با یکدیگر پیکار می کنند.



بسکتبالیست های جانباز و معلول تیم ایثار قم در مرحله نخست رقابت های که در شهر مقدس قم و به میزبانی آنها برگزار شد توانستند تیم های شهرداری رینه آمل و هیئت خوزستان را شکست بدهند اما به تیم پیام ارتباطات اصفهان باختند تا در گروه در جایگاه دوم بایستند.



بعد از برگزاری بازی های مرحله نخست در قم، بر اساس برنامه ریزی انجمن بسکتبال با ویلچر فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین کشورمان دیدارهای مرحله دوم به میزبانی تیم شهرداری رینه آمل برگزار شد و طی آن ایثار قم این بار از سد تیم های پیام ارتباطات اصفهان و شهرداری رینه آمل گذشت اما به تیم هیئت خوزستان باخت و مرحله دوم نیز با نایب قهرمانی این تیم همراه بود.



بازی های مرحله سوم از گروه نخست مقدماتی لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر قهرمانی جانبازان و معلولین باشگاه های کشور به میزبانی تیم پیام ارتباطات اصفهان به انجام رسید و شامگاه شنبه در حالی پایان یافت که تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم در جدالی نزدیک با حریفان برای قرار گرفتن در بین دو تیم صعود کننده از این گروه به مراتب بهتر از دو مرحله قبل عمل کرد و در سه بازی متوالی از سد حریفان خود گذشت.



بسکتبالیست های جانباز و معلول تیم ایثار قم در نخستین دیدار خود توانستند تیم شهرداری رینه آمل را طبق معمول بازی های قبل از پیش رو بردارند و به هفتمین برد خود در این مرحله دست یابند و همچنان یکی از شانس های صعود باشند و دومین برد خود را نیز برابر نماینده خوزستان کسب کردند.



پیروزی های تیم ایثار قم در مرحله سوم در روز دوم این بازی ها نیز ادامه یافت و طی آن نماینده بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین قم توانست برابر تیم پرقدرت حفاری خوزستان که تا مرحله قبل با نام هیئت خوزستان در بازی ها شرکت می کرد نیز به برتری دست یافته و به صدر جدول رفت.



ایثار قم شامگاه شنبه در آخرین بازی روز پایانی مرحله سوم مقدماتی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور مقابل تیم میزبان یعنی پیام ارتباطات اصفهان به میدان رفت و در میان ناباوری در پایان توانست حریف را با شکست مواجه کرده و قهرمان بازی های این مرحله شود.

