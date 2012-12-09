آخرین وضعیت واردات گندم از هند/ 4.5 میلیون تن گندم وارد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قبادی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه نان با اشاره به اینکه گندم‌های وارداتی از هند هنوز وارد کشور نشده است، گفت: منتظر پاسخ قرنطینه این گندم‌ها هستیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه واردات برنج همچنان آزاد است، افزود: این در شرایطی است که واردات گندم نیاز به قرنطینه دارد و تا به حال نیز میزان واردات گندم 4 میلیون و 500 هزار تن بوده است.

وی تصریح کرد:‌ از میزان گندم وارداتی دو میلیون و 50 هزار تن گندم سهم واردات بخش دولتی و دو میلیون تن سهم واردات بخش خصوصی است.

قبادی در خصوص میزان رضایتمندی مردم گفت: نمره کیفی مردم به نان 77.8 بوده، این در شرایطی است که در گذشته میزان نمره کیفی نان 73 تا 75 بوده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین شرایط ذخیره گندم را مطلوب عنوان و تصریح کرد: این موضوع به برکت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است، این در شرایطی است که با اجرای این قانون میزان مصرف گندم 10 تا 520 درصد کاهش یافته است، چرا که بخش خصوصی گندم کیفی وارد کرده و مردم نیز مصارف خود را هدفمند کرده‌اند.

وی پیش بینی کرد: سال آینده میزان مصرف نان و گندم در کشور کاهش یابد.