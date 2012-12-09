اصفهان در زمینه هنر نمایش ضعیف عمل کرده است

مرتضی ریحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زمانی که با نمایش « زندگی با طعم سس تند» در جشنواره خیابانی مریوان حضور داشتم نمایشهایی از روستاهای مریوان دیدم که جای تحسین بسیار داشت.
وی افزود: با دیدن این نمایشها به این فکر افتادم که چرا اصفهان با آن همه ظرفیت و گروه تئاتری در زمینه هنر نمایش تا این حد ضعیف عمل میکند.
این کارگردان تئاتر تاکید کرد: من این مسئله را بیشتر ناشی از باندبازی در عرصه تئاتر اصفهان میدانم که کم کم دارد فراگیر میشود و اگر این گونه ادامه پیدا کند ضربههای زیادی به هنر تئاتر در اصفهان میزند.
وی با اشاره به راهیابی تئاتر زندگی با طعم سس تند به جشنواره تئاتر فجر گفت: یکی از راههای پذیرفتهشدن تئاترها در جشنواره تئاتر فجر شرکت در جشنوارههایی است که از سوی مرکز هنرهای نمایشی در سراسر کشور برگزار میشود که این نمایش از همین طریق برای بازبینی به جشنواره تئاتر فجر معرفی شده است.
حضور قطبالدین صادقی در اصفهان
ریحانی تاکید کرد: قطبالدین صادقی از اساتید و کارگردانان برجسته تئاتر به منظور برگزاری کارگاهی یک روزه و آموزش به کارگردانان تئاتر به اصفهان میآید.
وی ادامه داد: امیدواریم کارگردانان با استقبال از این کارگاه و موارد بعدی در ارتقای دانش خود به منظور افزایش سطح کیفی تئاتر اصفهان بکوشند.
نظر شما