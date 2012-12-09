  1. سیاست
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۵

در مصوبه ای اعلام شد:

تاکید مجلس بر لزوم تبعیت وزیر کشور از هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در انتخاب معتمدان

تاکید مجلس بر لزوم تبعیت وزیر کشور از هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در انتخاب معتمدان

تعدادی از نمایندگان برای رفع ابهام از تبصره 2 ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات پیشنهاد کردند عبارت "در هر صورت نظر هیات مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم الاتباع است"، به تبصره 2 الحاق شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی روز یکشنبه مجلس در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برای رفع ابهام عبارتی به پایان تبصره 2 ماده 4 آن اضافه کردند.

این پیشنهاد از سوی دهقان نماینده چناران و تنی چند از نمایندگان ارائه شد.

در تبصره 2 ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در جلسه قبل مجلس به تایید نمایندگان رسید آمده است: چنانچه هیات مرکزی نظارت به هر دلیلی، کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد 2 برابر مورد نیاز، افراد واجد الشرایط دیگری را به هیات مرکزی نظارت پیشنهاد کند. هیات مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را کتبا اعلام کند.

دهقان نماینده چناران با بیان اینکه این تبصره ابهام دارد و برای جلوگیری از مشکل بهتر است عبارتی به آن اضافه شود، پیشنهاد کرد: عبارت "در هر صورت نظر هیات مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم الاتباع است" به پایان تبصره 2 الحاق شود.

نمایندگان مجلس با 150 رای موافق، 13 رای مخالف و 30 رای ممتنع از 241 نماینده حاضر با این پیشنهاد موافق کردند و این رفع ابهام رای آورد.

کد مطلب 1761461

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