لزوم توجه به سلامت غذاهای نذری/برپایی همایش سفره های عاشورایی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، رویا دیوان بیگی شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: همایش سفره‌های عاشورایی 30 آذر ماه در شهر کرمان مصادف با میلاد امام موسی کاظم (ع) برگزار خواهد شد.

دیوان بیگی با اشاره به نقش حضرت زینب در واقعه عاشورا در ادامه گفت: در طول تاریخ زنان تاریخ ساز و بزرگی در کنار مردان حماسه آفرین داشته ایم که متشاء خیر و برکت بودند.

وی در ادامه افزود: در تمام عصرها و قرون زن می توان تحولات چشمگیری را در جامعه ایجاد و از تمام ابعاد باعث افتخار زمان خود باشد.

دیوان بیگی در ادامه گفت: در ماهی که قرار گرفته ایم مردان زیادی به حماسه آفرینی پرداخته و نامشان به آزادگی و حق طلبی بلند شده است.

وی تصریح کرد: اما در کنار این نقش آفرینی ها نقش زنان نیز در کنار آن ها پررنگ بوده چنانچه که توانسته اند چه قبل و چه بعد از حادثه عاشورا در پایدار ماندن مذهب جعفری دخیل باشند.

وی در ادامه ابراز داشت: اعتقاد ما بر این است که در جامعه امروزی باید از تمام ظرفیت هایی که در سطح جامعه وجود دارد به ویژه در ارتباط با زنان استفاده کرد و آنان را در مسیر درست راهبری و برای رسیدن به نتیجه مطلوب یاری رساند.

مدیرکل امور بانوان استانداری کرمان با عنوان این مطلب که سلامت و کیفیت غذاهای نذری در جامعه به خصوص در ماه محرم متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته است، گفت: غیر از جنبه های معنوی این همایش یکی از اهداف مهم این همایش بالا بردن سلامت و کیفیت این غذاها در ماه محرم است.

دیوان بیگی در ادامه اظهار داشت: امروزه به دلیل مطرح بودن بحث نذورات در بین تمام اقشار مسلمان و غیر مسلمان باید به این مهم پرداخته شود و این رسم دیرینه ای را که قرآن نیز به آن تاکید داشته است به خوبی بتوانیم در مسیر صحیح آن گسترش داده و حفظ کنیم.

وی همچنین گفت: همایش سفره های عاشورایی ویژه زنان خانه دار و سفره های کوچک نذری که در این ماه انداخته می شود و زنان در آن نقش پررنگی دارند برگزار می شود.

این مسئول در پایان گفت: تاکنون بیش از 450 نفر برای شرکت در این همایش نام نویسی کرده اند و با اطلاع رسانی هایی که شده است تعداد شرکت کنندگان بیشتر خواهد شد.



