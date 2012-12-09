جانباز شیمیایی سرخوش نامور به خیل شهدا پیوست

به گزارش خبرنگار مهر ، شهید سرخوش نامور جانباز 70 درصد دوران هشت سال دفاع مقدس و پدر شهید "غفور نامور" بعد از تحمل سالها درد و رنج ناشی از جراحت شیمیایی شامگاه روز شنبه در 67 سالگی به مقام شهادت نائل آمد.

شهید نامور در سال 1324 در روستای "سلاله" از توابع شهرستان مغان به دنیا آمد و در بهمن ماه سال 1365 در منطقه شلمچه مجروح و شیمیایی شد.

این شهید والامقام افتخار شرکت در جنگهای نامنظم همراه با دکتر شهید چمران، عملیات مسلم بن عقیل و والفجر هشت را داشت.

پیکر مطهر این شهید ظهر امروز یکشنبه از مقابل مسجد قدس اردبیل به طرف مزار مطهر شهدای تشییع می شود.

فرزند این شهید ( غفور نامور) نیز در سال 1365 در جریان عملیات کربلای پنج به شهادت رسیده است.