خطرات بی اعتمادی اجتماعی برای جامعه/ فرهنگ سازی کار رسانه ها است

دکتر احمد پهلوانیان در مورد اینکه بی اعتمادی اجتماعی یکی از ویژگی‏های جامعه بیمار است و آیا دنبال کردن نفع شخصی توسط افراد پیامد آن نیست به خبرنگار مهر گفت: برای مثال اگر مردم به نظام بانکی کشور بی اعتماد باشند پولهای خود را در بانک‎ها نمی‎گذارند و سرمایه‎های پراکنده به جای اینکه متمرکز و در جهت تحقق اهداف سطح کلان جامعه هم افزایی ایجاد کنند به سمت و سوی منافع شخصی یا احتیاط‎های شخصی سوق پیدا می‎کنند.

وی افزود: همینطور در سطح کلانتر هم چنین است. بی اعتمادی باعث می‏شود که ظرفیت‏ها و پتانسیل‎های هرکسی محدود به خودش شود و از هم افزایی آنها برای رسیدن به اهداف کلان جامعه جلوگیری بشود.

قائم مقام مرکز پژوهشهای اسلامی صدا سیما در مورد اینکه آیا بی اعتمادی باعث قانون شکنی نمی‎شود و اینکه با عدم پرداخت دیون و آمار بالای چکهای برگشتی وبا پارتی بازی توسط افراد مواجه هستیم هم اظهار داشت: بی اعتمادی شاید به مقابله رودرو با قانون نینجامد ولی وقتی منفعت جامعه برای فردی مهم نباشد حداقلش این است که نسبت به قانون شکنی افراد دیگر بی تفاوت می‏شود و در مرحله بعدتر خودش هم قوانین را اجرا نمی‎کند، زیرا منفعت شخصی برایش مهمتر است.

این کارشناس فقه و ارتباطات تصریح کرد: وقتی بی اعتمادی باشد هرکسی به قول معروف کلاه خود را می‎چسبد که باد نبرد. اینکه برای نفر بعدی چه اتفاقی می‏افتد برای اینکه نگاه سیستماتیک ندارد و برایش مهم نیست. افراد می‏خواهند به هر طریقی با رشوه و کلاهبرداری و دروغ کار خود راپیش ببرند و اعتماد به یک سیستم خودبسنده و خودکار ندارند؛ اینکه چنین سیستمی کار آنها را راه بیندازد.

پهلوانیان در مورد اینکه برای رفع این معضل، نهادهای فرهنگی، آموزشی، قانونگذار و اجرایی چه کار باید بکنند هم گفت: اولاً باید یک سیستم خودبسنده داشت که خودش مشکلات خودش را حل کند و نیاز نباشد که افرادی خارج از سیستم بر آن نظارت کنند البته نظارت لازم است اما ناظرین هم باید از داخل سیستم و جزوی از آن باشند.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم ارتباطات اظهارداشت: پس باید یک سیستم کامل، پویا و خودبسنده داشت که نگذارد کسی بر خلاف اقتضائات آن عمل کند؛ چنین سیستمی محتاج اعضا و جوارح سالم است سیستم سالم و افراد سالم بخشی از این راهکاراست و بخشی دیگر فرهنگ سازی توسط رسانه‏ها است. باید برای سیستم راهکارهایی داد که اعتمادسازی بکنند و اعتماد مردم به یکدیگر یا نهادهای اجتماعی را بالا ببرند.

پهلوانیان در پایان یادآورشد: رسانه‏ها هم برای کسانی که قدرت و اقتصاد در دستشان است از یک طرف و هم برای عموم مردم از طرف دیگر از دوبعد یک بعد با نهادینه کردن راستی وتبلیغ اعتماد یک بعد دیگر هم با با جامعه پذیر کردن روش ایجاد اعتماد تلاش بکنند.