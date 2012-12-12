  1. دين، حوزه، انديشه
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۷

بی اعتمادی اجتماعی/

خطرات بی اعتمادی اجتماعی برای جامعه/ فرهنگ سازی کار رسانه ها است

خطرات بی اعتمادی اجتماعی برای جامعه/ فرهنگ سازی کار رسانه ها است

یک کارشناس رسانه گفت: رسانه‏ها برای کسانی که قدرت و اقتصاد در دستشان است از یک طرف و هم برای عموم مردم از طرف دیگر از دو بعد یکی با نهادینه کردن راستی و تبلیغ اعتماد و یک بعد دیگر هم با جامعه پذیر کردن آن تلاش بکنند.

دکتر احمد پهلوانیان در مورد اینکه بی اعتمادی اجتماعی یکی از ویژگی‏های جامعه بیمار است و آیا دنبال کردن نفع شخصی توسط افراد پیامد آن نیست به خبرنگار مهر گفت: برای مثال اگر مردم به نظام بانکی کشور بی اعتماد باشند پولهای خود را در بانک‎ها نمی‎گذارند و سرمایه‎های پراکنده به جای اینکه متمرکز و در جهت تحقق اهداف سطح کلان جامعه هم افزایی ایجاد کنند به سمت و سوی منافع شخصی یا احتیاط‎های شخصی سوق پیدا می‎کنند.

وی افزود: همینطور در سطح کلانتر هم چنین است. بی اعتمادی باعث می‏شود که ظرفیت‏ها و پتانسیل‎های هرکسی محدود به خودش شود و از هم افزایی آنها برای رسیدن به اهداف کلان جامعه جلوگیری بشود.

قائم مقام مرکز پژوهشهای اسلامی صدا سیما در مورد اینکه آیا بی اعتمادی باعث قانون شکنی نمی‎شود و اینکه با عدم پرداخت دیون و آمار بالای چکهای برگشتی وبا پارتی بازی توسط افراد مواجه هستیم هم اظهار داشت: بی اعتمادی شاید به مقابله رودرو با قانون نینجامد ولی وقتی منفعت جامعه برای فردی مهم نباشد حداقلش این است که نسبت به قانون شکنی افراد دیگر بی تفاوت می‏شود و در مرحله بعدتر خودش هم قوانین را اجرا نمی‎کند، زیرا منفعت شخصی برایش مهمتر است.

این کارشناس فقه و ارتباطات تصریح کرد: وقتی بی اعتمادی باشد هرکسی به قول معروف کلاه خود را می‎چسبد که باد نبرد. اینکه برای نفر بعدی چه اتفاقی می‏افتد برای اینکه نگاه سیستماتیک ندارد و برایش مهم نیست. افراد می‏خواهند به هر طریقی با رشوه و کلاهبرداری و دروغ کار خود راپیش ببرند و اعتماد به یک سیستم خودبسنده و خودکار ندارند؛ اینکه چنین سیستمی کار آنها را راه بیندازد.

پهلوانیان در مورد اینکه برای رفع این معضل، نهادهای فرهنگی، آموزشی، قانونگذار و اجرایی چه کار باید بکنند هم گفت: اولاً باید یک سیستم خودبسنده داشت که خودش مشکلات خودش را حل کند و نیاز نباشد که افرادی خارج از سیستم بر آن نظارت کنند البته نظارت لازم است اما ناظرین هم باید از داخل سیستم و جزوی از آن باشند.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم ارتباطات اظهارداشت: پس باید یک سیستم کامل، پویا و خودبسنده داشت که نگذارد کسی بر خلاف اقتضائات آن عمل کند؛ چنین سیستمی محتاج اعضا و جوارح سالم است سیستم سالم و افراد سالم بخشی از این راهکاراست و بخشی دیگر فرهنگ سازی توسط رسانه‏ها است. باید برای سیستم راهکارهایی داد که اعتمادسازی بکنند و اعتماد مردم به یکدیگر یا نهادهای اجتماعی را بالا ببرند.

پهلوانیان در پایان یادآورشد: رسانه‏ها هم برای کسانی که قدرت و اقتصاد در دستشان است از یک طرف و هم برای عموم مردم از طرف دیگر از دوبعد یک بعد با نهادینه کردن راستی وتبلیغ اعتماد یک بعد دیگر هم با با جامعه پذیر کردن روش ایجاد اعتماد تلاش بکنند.

کد مطلب 1761469

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