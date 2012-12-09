کاهش 25 درصدی کشته های رانندگی در طرح زمستانی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دکتر اسکندر مومنی روز یکشنبه در مراسم رزمایش آغاز طرح زمستانی که در پیست آبعلی برگزار شد، اظهار داشت: در طرح زمستانی امسال 12 درصد به مجموع تجهیزات و نیروها اضافه شده است. طرح زمستانی از امروز تا بیست و پنجم اسفندماه برگزار می شود که به طرح نوروزی متصل می شود.

وی ادامه داد: تیمهای امدادی در 111 گردنه برفگیر کشور مستقر می شوند. سازمان راهداری امسال 8 هزار تیم خودرویی و 11 هزار و 500 نفر نیرو را در طرح شرکت می دهد ضمن اینکه سازمان امداد و نجات نیز با 2232 تیم و 18 هزار و 500 نیرو حضور دارد. اورژانس نیز با 17 هزار نیرو و امداد خودروها نیز با 2 هزار تیم در طرح حضور دارند این در حالی است که 40 هزار نیروی پلیس راه و ترافیک شهری نیز در قالب 3655 تیم در طرح حضور دارند.



مومنی افزود: در مجموع 18 هزار و 694 تیم و 90 هزار نیرو در طرح زمستانی امسال حضور دارند.



وی ادامه داد: در طرح زمستانی سال 88 ، 4 هزار و 757 نفر جان خود را از دست دادند که این آمار سال گذشته به 3608 نفر رسید. در طرح زمستانی سال گذشته 1149 نفر کمتر کشته شدند در حالیکه از نظر آماری این میانگین کاهش 25 درصدی را نشان می دهد.