محسن خلیلی در لیست مازاد صبا قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی فهرست بازیکنان مازاد باشگاه صبا را در اختیار مدیران این باشگاه قرار داد که در این فهرست فقط نام محسن خلیلی وجود داشت. خلیلی پیش از شروع فصل قرار بود جایگزین رضا عنایتی در صبا شده و همانند این بازیکن در قم احیا شود ولی عملکرد او رضایتبخش نبود تا پروسه جدایی‌اش از صبا با حضور مرفاوی سرعت بگیرد.

علاوه بر خلیلی، قرار است نام محمد آرام طبع هم که به تازگی پایش را جراحی کرده است از لیست صبا خارج شود تا این تیم برای جذب بازیکنان جدید مشکلی نداشته باشد. با این حال آرام طبع با صبا سه سال قرارداد دارد و نامش به صورت موقت از فهرست خارج خواهد شد.

قرار است این هفته یک مهاجم برزیلی در تمرین صبا شرکت کند تا در صورت تایید نهایی و امضای قرارداد، نیم فصل دوم برای این تیم به میدان برود.