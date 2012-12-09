به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر این احکام حمید شاه‌آبادی، محمدمهدی فداکار، مهدی فضائلی، محمدباقر خرمشاد، داریوش رضوانی، محمدرضا وصفی، علی زارعی نجفدری، محمد حسنی، علی شجاعی صائین، مصطفی امیدی، محمد اللهیاری، محمد عظیمی، یوسف افراش، محمدعلی منفرد به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران معرفی شدند.

در این احکام آمده است: «کتاب پدیده‌ای با شکوه، میراثی گرانبها و ماندگار، محصول اندیشه و خردورزی اصحاب قلم و نمایشگاه کتاب به عنوان آیینه تمام نمای صنعت نشر، محلی برای تبلور بازار بزرگ دانش و جذب مشتاقان و جویندگان علم و حقیقت است».

همچنین در بخش دیگری از این احکام آمده است: «امید است با استعانت از پروردگار متعال، ضمن حضور منظم در جلسات شورا و ارائه پیشنهادها و راهکارهای سازنده، دست‌اندرکاران این رویداد را در برگزاری هرچه با شکوه آن یاری فرمایید».

بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اردیبهشت ماه سال 1392 برگزار می‌شود.