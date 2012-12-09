به گزارش خبرگزاری مهر، دانیل بارووی دانشمند علوم رایانه از دانشگاه ماساچوست، یک رایانه موسوم به 'AutoMan'ساخته است که از طریق زمینه های جمعیت سپاری مانند کاریابی Mechanical Turkسایت آمازون، مشکلات پردردسر و بغرنج را به نیروی کار انسانی محول می کند.

به گفته وی هوش مصنوعی دائما در حال پیشرفت و بهبود است اما هنوز از رایانه ها برای انجام کارهای خاصی که برای ما ساده است استفاده می شود.

مردم می توانند چنین کارهایی را به زمینه هایی مانند Mechanical Turkبدهند تا افراد دیگری آنها را انجام دهد.

در این راه بارووی در تلاش برای خودکارسازی این فرایند، AutoMan را ابداع کرد.

وی اظهار داشت ما به این سیستم به عنوان نوع جدیدی از محاسبه فکر می کنیم. این سیستم نوع کاری را که انسان می تواند انجام دهد تغییر می دهد.

AutoManمشاغل را توزیع می کند، کارمندان و کارگران را مدیریت می کند، کاری را قبول یا رد می کند و حقوق می دهد. این در حالی است که تضمین کیفیت مهمترین قسمت این کار است.

با این سیستم روسای انسانی جای خود را به رایانه می دهند. البته بدون یک سازوکار برای رسیدگی به کیفیت خروجی کارگران، خودکاربودن کامل امکان ندارد.

بر خلاف زمینه های جمعیت سپاری کنونی AutoManتلاش ندارد قابلیت اطمینان کارگردانش بر اساس عملکرد پیشین آنها پیش بینی کند.

ابداع کنندگان کاربردهایی مانند VizWiz که در آن افراد نابینا می توانند از اطراف خود عکس برداری کنند و توصیفی از صحنه اطراف خود داشته باشند از AutoManمی توانند استفاده کنند.

این الگوریتم می تواند با این کاربرد تلفیق شود تصاویر را به جمعیت – کارگر ارسال و توصیف صحیح را انتخاب کرده و آنها را دوباره به کاربر کاربرد باز بفرستد.

این سیستم می تواند به کاهش هزینه ها منجر شود و واکنش های سریع و با کیفیت بالا را با یک مدیریت خودکار به همراه داشته باشد.