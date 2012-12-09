تشییع پیکر یادگار سال های دفاع مقدس در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر شهید مسعود اخوان سلماسی بر دوش همرزمان و با حضور فرماندهان یگان های ارتش، نیروهای مسلح و خانواده مرحوم از مقابل بیمارستان 550 شمس الشموس ارتش تشییع شد.

امیر سرتیپ دوم مسعود اخوان سلماسی با 104 ماه مدت منطقه عملیاتی در طول 8 سال دفاع مقدس، در عملیات های پیروزمندانه ثامن الائمه (ع)، طریق القدس، فتح المبین، فتح خرمشهر حضور داشت.

او در آخرین روزهای سال 1328در مشهد مقدس و در کنار مضجع شریف رضوی دیده به جهان گشوده بود تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در این شهر معنوی طی کرد و در سال 1347 وارد دانشگاه افسری ارتش شد و پس از اخذ مدرک کارشناسی فارغ التحصیل و در یگان های لشکر 77 پیروز ثامن الائمه (ع)، لشکر 21 حمزه آذربایجان و لشکر 28 کردستان و قرارگاه منطقه ای شمال شرق ارتش خدمت کرد.

روح بلند امیر سلماسی پس از سالها رنج و درد ناشی از دوران دفاع مقدس در آخرین ساعات روز هفدهم آذرماه در بیمارستان امام رضا (ع) به سوی ارواح شهیدان همرزمش به پرواز درآمد.

