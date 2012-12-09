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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۱

تشییع پیکر یادگار سال های دفاع مقدس در مشهد

تشییع پیکر یادگار سال های دفاع مقدس در مشهد

مشهد - خبرگزاری مهر: پیکر امیر فقید سرتیپ دوم مسعود اخوان سلماسی رئیس ستاد اسبق قرارگاه منطقه ای شمال شرق ارتش صبح امروز تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر شهید مسعود اخوان سلماسی بر دوش همرزمان و با حضور فرماندهان یگان های ارتش، نیروهای مسلح و خانواده مرحوم از مقابل بیمارستان 550 شمس الشموس ارتش تشییع شد.

امیر سرتیپ دوم مسعود اخوان سلماسی با 104 ماه مدت منطقه عملیاتی در طول 8 سال دفاع مقدس، در عملیات های پیروزمندانه ثامن الائمه (ع)، طریق القدس، فتح المبین، فتح خرمشهر حضور داشت.

او در آخرین روزهای سال 1328در مشهد مقدس و در کنار مضجع شریف رضوی دیده به جهان گشوده بود تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در این شهر معنوی طی کرد و در سال 1347 وارد دانشگاه افسری ارتش شد و پس از اخذ مدرک کارشناسی فارغ التحصیل و در یگان های لشکر 77 پیروز ثامن الائمه (ع)، لشکر 21 حمزه آذربایجان و لشکر 28 کردستان و قرارگاه منطقه ای شمال شرق ارتش خدمت کرد.

روح بلند امیر سلماسی پس از سالها رنج و درد ناشی از دوران دفاع مقدس در آخرین ساعات روز هفدهم آذرماه در بیمارستان امام رضا (ع)  به سوی ارواح شهیدان همرزمش به پرواز درآمد. 
 

کد مطلب 1761477

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