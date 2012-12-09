انتخاب مدیر انجمن هنرهای نمایشی اصفهان برعهده اهالی تئاتر بوده است

محمود شالویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه نارضایتی‌های اهالی تئاتر ازعملکرد انجمن هنرهای نمایشی اصفهان مدت‌ها بود که قصد تعویض میدر این انجمن را داشتم و انتخاب مدیر انجمن را نیز برعهده خود آنها گذاشتم.

وی اضافه کرد: دو هفته پیش نمایندگان تئاتر اصفهان مدیر جدید انجمن را انتخاب کرده‌ند و من نیز آن را تنفیذ می‌کنم.

مدیر اداره کل ارشاد اسلامی استان اصفهان تاکید کرد: مشکل انجمن حمایت مالی نیست، بلکه فعالیت تمام گروه‌های تئاتری و هم‌دلی آنها با یکدیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی اضافه کرد: اگر این اتفاق رخ دهد اداره ارشاد نیز در حد توان خود از آنها حمایت می‌کند و خود انجمن نیز می‌تواند با فعال کردن گیشه و روش‌های دیگر هزینه‌های خود را تامین کرده و روی پای خود بایستد.

بیمه خبرنگاران را پیگیری می‌کنم

شالویی درباره قول‌های خود درباره بیمه خبرنگاران گفت: من همیشه قول‌هایی را که ‌می دهم عملی می‌کنم و بیمه خبرنگاران نیز با توجه به قولی که داده‌ام همچنان در حال پیگیری است.

تاثیر عروسک‌گردانی در فرهنگ‌سازی جامعه

وی در ادامه درباره میزان حمایت‌های خود از شعبه اتحادیه جهانی عروسک‌گردانی در اصفهان با نام «مبارک یونیما» که چند روز پیش افتتاح شد، بیان داشت: تا جایی که در توان دارم حمایت‌های خود را از این مکان دریغ نمی‌کنم چرا که عروسک‌گردانی و برنامه‌های نمایشی میراث قدیمی هنرها نمایشی است و در فرهنگ‌سازی از گذشته تا حال تاثیر بسیار داشته است.

مدیر اداره کل ارشاد اسلامی استان اصفهان افزود: البته امیدوارم با توجه به اینکه هم‌اکنون این مرکز یک تشکل مستقل محسوب می‌شود در آینده نزدیک با جذب حمایت‌های مردمی بتواند بتواند نیازهای خود را برآورده کنند.

جشنواره کودک رونق خود را بازمی‌یابد

وی در پاسخ برخی شایعات مبنی بر ضعیف شدن جشنواره کودک نسبت به سال‌های گذشته گفت: چنین موضوعی را تا به حال نشنیده‌ام چرا که تمام ارگان‌ها امسال با تمام توان کار کردند.

شالویی تاکید کرد: البته این امکان وجود دارد که جا به جایی‌های چندساله این جشنواره در این امر تا حدی دخیل بوده باشد اما جشنواره اکنون در مسیر تکاملی خوبی است و تلاش می‌کنیم هر سال بهتر از قبل برگزار شود.