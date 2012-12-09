به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، تیم فوتبال صبای قم نهمین خرید خود برای لیگ دوازدهم فوتبال باشگاه‌های کشور را باز هم از تیم آلومینیوم هرمزگان انجام داد اما این خرید صبا در نیم فصل از این تیم کنار رفت.



این بازیکن مدافع فصل گذشته تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان از تیم‌های تازه به دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور یعنی محمدامین آرام طبع است که در واقع سومین خرید صبای قم از این تیم هرمزگانی محسوب می‌شود اما در نیم فصل تنها دو بازی برای صبای قم انجام داد.



با وجود اینکه 13 روز تا پایان مهلت نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال کشور و آغاز بازی‌های فصل جدید جام خلیج فارس باقی مانده است، باشگاه صبای قم نیز با هدف رفع کردن نقاط ضعف خود قصد کنار گذاشتن چند بازیکن فعلی و جذب مهره های دیگر دارد.



این در حالی است که صبایی‌ها با توجه به حضور در سه جام معتبر یعنی لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس، جام حذفی گرامیداشت آزادسازی خرمشهر و لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا، قطعا رقابت هایی که در پیش دارند، بازی‌های آن سخت‌تر از گذشته پیش بینی می‌شود و به همین خاطر عبدالصمد مرفاوی سرمربی تیم صبای قم تلاش می‌کند بازیکنان کارآمدی را به صبای قم بیاورد.



با توجه به مهره‌هایی که صبای قم در حال حاضر در اختیار دارد، به نظر می‌رسد این تیم در نیم فصل دوم لیگ دوازدهم کار سختی پیش رو داشته باشد زیرا با وجود اینکه در این تیم چندین بازیکن با تجربه و چهره‌های با انگیزه و جوان حضور دارند اما صبا در خطوط حمله و دفاع به بازیکنان کارآمد تر نیاز دارد.



صبایی ها برای اینکه بتوانند بازیکنان مورد نظر خود را به خدمت بگیرند، ابتدا باید چند بازیکن را از ترکیب تیم خود کنار بگذارند که یکی از آنها محمدامین آرام طبع مدافع سمت چپ این تیم است که توانایی بازی کردن در پست خط دفاعی را دارد و با توجه مصدومیت شدیدی که این بازیکن از هفته دوم و دیدار برابر ذوب آهن با آن دست به گریبان شد، کادر فنی صبای قم نیز به اجبار یکی از مهره‌های کلیدی تیم خود در لیگ دوازدهم فوتبال باشگاه‌های برتر کشور را از ترکیب این تیم کنار گذاشت.

