نتانیاهو اسرائیل را به طرز بی سابقه ای در جهان منزوی خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ایهود اولمرت امروز در ادامه انتقاد از سیاستهای نخست وزیر رژیم صهیونیستی اظهار داشت: بنیامین نتانیاهو با سیاستهای شهرک سازی خود اسرائیل را به طرز بی سابقه ای در جهان منزوی خواهد کرد.

وی با اشاره به پروژه "ای 1" در نزدیکی قدس که واکنشهای بین المللی را به همراه داشت، گفت : چنین طرح هایی چندین سال است که اجرایی می شوند.

اولمرت افزود: ما در تمام عرصه های زندگی مان بهای شهرک سازی را خواهیم داد و مردم اسرائیل باید این نکته را درک کنند.

رژیم صهیونیستی اخیرا از تصمیم خود برای احداث سه هزار واحد مسکونی جدید موسوم به پروژه "ای 1" خبر داده است که اجرای آن موقعیت جغرافیایی قدس را بیش از پیش تغییر می دهد و این شهر را از رام الله و بیت لحم جدا خواهد کرد.